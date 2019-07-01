ÜNLÜ İŞ ADAMI, KARISINI VURUP İNTİHAR ETTİ
34 dakika önce
ÜNLÜ İŞ ADAMI, KARISINI VURUP İNTİHAR ETTİ (2 iş adamı ve eşinin fotoğrafı)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:52 Kaynak: DHA
İSTANBUL - ÜNLÜ İŞ ADAMI, KARISINI VURUP İNTİHAR ETTİ (2 iş adamı ve eşinin fotoğrafı)
(Tür: İstanbul
)
Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
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