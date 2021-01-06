Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı

06.01.2021 03:10

Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı Ünlü iş adamını kurtarmak için 30 kişilik ekip seferber oldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan iş adamı kayalıklardan 5 metre aşağı düştü.

Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı

Ünlü iş adamını kurtarmak için 30 kişilik ekip seferber oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan iş adamı kayalıklardan 5 metre aşağı düştü. 7 kişilik gurupla yürüyüşe çıkan iş adamı 8 saatlik kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı.

Öğlen saatlerinde 7 kişilik bir gurupla doğa yürüyüşüne çıkan Bodrum'un tanınmış isimlerinden olan iş adamı Ahmet Azmi Zırh Konacık Mahallesinde bulunan Pedasa Antik Kentten yürüyüşe başladı. Yaklaşık 7 kilometre yürüyen gurup Torba Mahallesi yakınlarında bulunan kayalık ve sarp araziye ulaştı. Bir müddet daha yürüdükten sonra Zırh, ve arkadaşları kayalıklara tırmanmaya başladı. Tırmandıkları esnada Zırh'ın tuttuğu kaya parçası kopunca yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağıya düştü. 65 yaşında olan Zırh, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ekipler harekete geçti

Olayın ardından beraber yürüyüşe çıktığı arkadaşları durumu 112 haber verdi. Araçla gidilmeyen bölgeye UMKE, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ile AKUT ekipleri sevk edildi. 2 saatlik yürüyüş sonunda 30 kişiden oluşan kurtarma ekibi Zırh'a ulaştı.

8 saatlik kurtarma operasyonu

Ekipler, Zırh'ı kurtarmak için halat tekniği ile düştüğü kayalıklara indi. Sedyeye alınan Zırh'ın düştüğü kayalıklardan alındı. 8 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Zırh, araç girecek yola kadar 2 saat boyunca sedye ile taşındı. Bölgede bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan iş adamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı

İş Adamı, Konacık, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı - Son Dakika


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