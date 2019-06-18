Ünlü iş adamı Mikail Dede Bodrum'da evlendi
1 saat önce
Ünlü iş adamı Mikail Dede ve Bengi Kakil Bodrum'da dünya evine girdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:13 Kaynak: İHA
Ünlü iş adamı Mikail Dede ve Bengi Kakil Bodrum
'da dünya evine girdi.
Sahibi olduğu Tren Beach Yalıkavak'ta görkemli bir düğünle dünya evine giren Mikail Dede'yi mutlu gününde sanat, iş ve spor camiasından birçok isim yalnız bırakmadı. İdo Tatlıses
, Emre Kaya
gibi birçok ünlü isim düğünde doyasıya eğlendi. Neredeyse tüm turizm beldelerinde eğlence mekanı olan ünlü iş adamı Dede'nin gece geç vakitlere kadar süren düğününde, havai fişek gösterileri ise düğüne renk kattı. - MUĞLA
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