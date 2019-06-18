Son Dakika Haberleri: Ünlü iş adamı Mikail Dede Bodrum'da evlendi
Son Dakika Magazin Haber

Ünlü iş adamı Mikail Dede Bodrum'da evlendi

1 saat önce

Ünlü iş adamı Mikail Dede ve Bengi Kakil Bodrum'da dünya evine girdi.

Ünlü iş adamı Mikail Dede Bodrum'da evlendi, System.String[]
Ünlü iş adamı Mikail Dede ve Bengi Kakil Bodrum'da dünya evine girdi.

Sahibi olduğu Tren Beach Yalıkavak'ta görkemli bir düğünle dünya evine giren Mikail Dede'yi mutlu gününde sanat, iş ve spor camiasından birçok isim yalnız bırakmadı. İdo Tatlıses, Emre Kaya gibi birçok ünlü isim düğünde doyasıya eğlendi. Neredeyse tüm turizm beldelerinde eğlence mekanı olan ünlü iş adamı Dede'nin gece geç vakitlere kadar süren düğününde, havai fişek gösterileri ise düğüne renk kattı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:13 Kaynak: İHA
Bodrum, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi Oyuncu Hilal Altınbilek, mayolu haliyle plajda ilgi odağı oldu Beylikdüzü'nde kadını bıçakla rehin aldı Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:23:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü iş adamı Mikail Dede Bodrum'da evlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]