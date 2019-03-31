Son Dakika Haberleri: Ünlü İş Adamı Rahmi Koç Oyunu Kullandı

Ünlü İş Adamı Rahmi Koç Oyunu Kullandı

30 dakika önce

Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda kullandı.

Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda kullandı. Koç, sandık görevlileri ile de fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı. Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda oyunu kullandı. 2233 numaralı sandıkta oyunu kullana Koç, sandık görevlileri ile de hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

(Serdar Ünal - Bora Akyol/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Kandilli, Üsküdar, Rahmi Koç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek 57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:46:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü İş Adamı Rahmi Koç Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]