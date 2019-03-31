Ünlü İş Adamı Rahmi Koç Oyunu Kullandı
30 dakika önce
Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda kullandı.
Ünlü iş adamı Rahmi Koç
, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar
'da bulunan Kandilli
İlkokulu'nda kullandı. Koç, sandık görevlileri ile de fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı. Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda oyunu kullandı. 2233 numaralı sandıkta oyunu kullana Koç, sandık görevlileri ile de hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.
(Serdar Ünal - Bora
Akyol/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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