Son Dakika Haberleri: Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor
Son Dakika Güncel Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor - Son Dakika

Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor

6 saat önce

Kendisini sosyal medya ve aldığı ödüllerle gündeme taşıyan Zorbey Erkoçkar başarılarının hız kesmeden devam etmesi için her gün daha fazla çalıştığını duyurdu.

Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor, System.String[]

Kendisini sosyal medya ve aldığı ödüllerle gündeme taşıyan Zorbey Erkoçkar başarılarının hız kesmeden devam etmesi için her gün daha fazla çalıştığını duyurdu.


2019 Yılında en iyi çıkış yapan iş adamları listesinin başlarında olan Zorbey Erkoçkar, 2020 için çok iyi projelerle geldiğini açıkladı. Yaptığı her işte kendisine ilham veren tek kaynağın Eşi Tuğçe Erkoçkar ve bu sene dünyaya gelen kızı Nefes Erkoçkar olduğunu dilinden hiç düşürmüyor. 29 yaşındaki iş adamı Zorbey Erkoçkar iş hayatında olduğu kadar sosyal medyada da en büyük ilgi odaklarından birisi. Kendisi çok iyi bir Galatasaray taraftarı ve çektiği videolarla Galatasaraylı taraftarın beğenisini ve sevgisini kazanmış bir isim.


Televizyon programlarından kendisine gelen teklifleri şuan için değerlendirmeyeceğini bunu ileriki süreçte düşüneceğini söyleyen Zorbey Erkoçkar Yeşilköyde işlettiği cafesi yılın en iyi çıkış yapan cafe restaurantı seçilmiş ve kendisine gönül veren Galatasaray taraftarı ve müşterilerini burada ağırlıyor.


Zorbey Erkoçkar, asıl işi olan Turizm kanalında da faaliyetlerini sürdürüyor. - KARS

Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı Oğuzhan Saruhan, Uğur Okulları'nda sosyal medya eğitimi verdi Süper mini elbisesiyle poz veren Aleyna Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:03:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]