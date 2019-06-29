Son Dakika Haberleri: Ünlü iş adamına 1 milyon sterlin kan parası tehdidi
Son Dakika Güncel Haber

Ünlü iş adamına 1 milyon sterlin kan parası tehdidi

34 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne'de dün öğle saatlerinde ünlü iş adamı Bulut Akacan'ın şirketine giden zanlılar Serhat U. ve Fırat U., tehditle 1 milyon sterlin talebinde bulundu.

Ünlü iş adamına 1 milyon sterlin kan parası tehdidi, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne'de dün öğle saatlerinde ünlü iş adamı Bulut Akacan'ın şirketine giden zanlılar Serhat U. ve Fırat U., tehditle 1 milyon sterlin talebinde bulundu.

Dün öğle saatlerinde Levent U'nun yönlendirmesi ile Akacan Holding'e giden Serhat U. ve Fırat U., Bulut Akacan'a alacak verecek kavgası ile ilgili olarak Zeki Asımoğlu'nun akrabası olduğunu ve artık olayı kapatmak istediklerini bunun karşılığında ya 1 milyon sterlin yada olayın büyüyeceği yönünde tehdit edilmesi üzerine ünlü iş adamı polise suç duyurusunda bulundu. İş adamı Bulut Akacan dün yaşanılan olayla ilgili olarak öğle saatlerinde bir siyah araçla iş yerine geldiklerini belirterek "Alacak verecek kavgası ile mahkemelik olan Zeki Asımoğlu'nun akrabası olduklarını ve bu olayın kapanması için 1 milyon sterlin 7,5 milyon TL kan parası talebinde bulundular" dedi.

Akacan gelen kişilere verdiği cevapta "Sekiz ay önce yaşanan bir olayla ilgili olarak bugün çıkıp geliyorsunuz 1 milyon sterlin kan parası istiyorsunuz böyle bir şeyin doğru olmadığını ve tepkilerinin sertleşmesi üzerine ailem ile görüşüp sizi ararım dedim. Sonrasına polise suç duyurusunda bulundum" dedi.

Polis olayla ilgili yapılan araştırmada dün öğle saatlerinde yaptığı operasyonda söz konusu iki kişi ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişi daha "şiddet tehdidi" ve "mülke tecavüz" suçlarından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:54 Kaynak: İHA
Girne, Fırat, Sterlin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kolunda yer kalmadı! Kilolarca altın, yüz binlerce lira takıldı İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 16:28:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü iş adamına 1 milyon sterlin kan parası tehdidi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]