Son Dakika Haberleri: - Ünlü İş Adamına 1 Milyon Sterlin Kan Parası Tehdidi
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- Ünlü İş Adamına 1 Milyon Sterlin Kan Parası Tehdidi

50 dakika önce

- Ünlü iş adamına 1 milyon sterlin kan parası tehdidiLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne'de dün öğle saatlerinde ünlü iş adamı Bulut Akacan'ın şirketine giden zanlılar Serhat U. ve Fırat U., tehditle 1 milyon sterlin talebinde bulundu.

- Ünlü iş adamına 1 milyon sterlin kan parası tehdidi
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne'de dün öğle saatlerinde ünlü iş adamı Bulut Akacan'ın şirketine giden zanlılar Serhat U. ve Fırat U., tehditle 1 milyon sterlin talebinde bulundu.
Dün öğle saatlerinde Levent U'nun yönlendirmesi ile Akacan Holding'e giden Serhat U. ve Fırat U., Bulut Akacan'a alacak verecek kavgası ile ilgili olarak Zeki Asımoğlu'nun akrabası olduğunu ve artık olayı kapatmak istediklerini bunun karşılığında ya 1 milyon sterlin yada olayın büyüyeceği yönünde tehdit edilmesi üzerine ünlü iş adamı polise suç duyurusunda bulundu. İş adamı Bulut Akacan dün yaşanılan olayla ilgili olarak öğle saatlerinde bir siyah araçla iş yerine geldiklerini belirterek "Alacak verecek kavgası ile mahkemelik olan Zeki Asımoğlu'nun akrabası olduklarını ve bu olayın kapanması için 1 milyon sterlin 7,5 milyon TL kan parası talebinde bulundular" dedi.
Akacan gelen kişilere verdiği cevapta "Sekiz ay önce yaşanan bir olayla ilgili olarak bugün çıkıp geliyorsunuz 1 milyon sterlin kan parası istiyorsunuz böyle bir şeyin doğru olmadığını ve tepkilerinin sertleşmesi üzerine ailem ile görüşüp sizi ararım dedim. Sonrasına polise suç duyurusunda bulundum" dedi.
Polis olayla ilgili yapılan araştırmada dün öğle saatlerinde yaptığı operasyonda söz konusu iki kişi ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişi daha "şiddet tehdidi" ve "mülke tecavüz" suçlarından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.
- Ünlü İş Adamına 1 Milyon Sterlin Kan Parası Tehdidi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne, Sterlin, Güncel
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