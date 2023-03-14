Ünlü iş adamına şantaj yapmak isteyen kadın hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor - Son Dakika
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Ünlü iş adamına şantaj yapmak isteyen kadın hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor

14.03.2023 14:47
Ünlü iş adamına şantaj yapmak isteyen kadın hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor

Ünlü iş adamı N.Ö., gizlice çekilen fotoğrafını montajlayıp şantaj yapmak isteyen Sibel İdir hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü iş adamı N.Ö., gizlice çekilen fotoğrafını montajlayıp şantaj yapmak isteyen Sibel İdir hakkında suç duyurusunda bulundu. Açılan davada Sibel İdir için 8 yıla kadar hapis isteniyor.

Ünlü iş adamı N.Ö.'nün 5 Temmuz 2022 günü telefonuna gizlice çekilen fotoğrafının montajlanmış hali ve bir de tehdit mesajı geldi. Gelen mesajlar ile birlikte şok yaşayan N.Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup şantaja uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ardından ifadesinde kendisine şantaj mesajları yollayanların maddi menfaat beklentisi içinde olduğunu belirtti.

Şantajla 1 milyon lira alacağını söylemiş

N.Ö. ifadesinin devamında, montajlanmış olan ve gizli çekilen fotoğrafının daha önce şirkette sekreter olarak çalışan Sibel İdir'in telefonunda diğer çalışanlar tarafından da görüldüğünü ve Sibil İdir'in diğer çalışanlara 'Bu fotoğrafla N.Ö.'den 1 milyon lira para isteyeceğim' diye konuştuğunu belirtti.

Telefonda başka iş adamlarına ait fotoğraf ve videolar çıktı

Şikayetin ardından savcılık tarafından olay ile ilgili inceleme başlatılırken, yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan Sibel İdir'in 2 adet telefonuna el konuldu. El konulan telefonun içinden ise 181 bin adet fotoğraf ve 47 bin adet video ele geçirildi. Telefonda başka iş adamlarının da video ve fotoğraflarının olduğu öğrenildi.

Şüpheli kadın tutuklandı

Genç kadın, olay ile ilgili karakolda verdiği ifadesinde, telefonunda bulunan ve iş adamına ait olan fotoğrafları kendinin çektiğini kabul etti. İfadesinin alınmasının ardından şüpheli genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sibel İdir hakkında 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü iş adamına şantaj yapmak isteyen kadın hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor - Son Dakika


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