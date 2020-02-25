ÜNLÜ İŞ ADAMININ 14 YAŞINDAKİ OĞLU İNTİHAR ETTİ; CENAZE ADLİ TIP'A... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜNLÜ İŞ ADAMININ 14 YAŞINDAKİ OĞLU İNTİHAR ETTİ; CENAZE ADLİ TIP'A... - Son Dakika

ÜNLÜ İŞ ADAMININ 14 YAŞINDAKİ OĞLU İNTİHAR ETTİ; CENAZE ADLİ TIP'A...

6 saat önce

Sarıyer'de ünlü işadamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

ÜNLÜ İŞ ADAMININ 14 YAŞINDAKİ OĞLU İNTİHAR ETTİ; CENAZE ADLİ TIP'A..., System.String[]
Sarıyer'de ünlü işadamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı.  A.A.'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

CENAZE ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Anne ve babasının boşandığı öğrenilen A.A.'nın 2 hafa önce babasının yanına geldiği kaydedildi. Psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edilen A.A.'nın dedesine ait silahla intihar ettiği kaydedildi. Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Sağlık ve polis ekiplerinden detaylar

-Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve aile yakınları

-cenazenin çıkarması

-Ali Armağan'ın görüntübü


- Yazar
Adli Tıp, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
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