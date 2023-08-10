Ünlü iş insanı Avni Ongurlar'dan İstanbul'a 3 okul bağışı! Öğrencilere iş garantisi de verilecek - Son Dakika
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Ünlü iş insanı Avni Ongurlar'dan İstanbul'a 3 okul bağışı! Öğrencilere iş garantisi de verilecek

10.08.2023 13:03

Ünlü tatlı firması Hafız Mustafa 1864'ün sahibi Avni Ongurlar, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başlattığı "Aziz İstanbul'a İyiliğin Bin Hali" projesi kapsamında Kağıthane'de 40 derslikli meslek lisesi, ilkokul ve anasınıfı binası inşa edecek. Bağışlayacağı meslek lisesinde pasta, lokum, baklava okulları da kuracaklarını söyleyen Ongurlar, öğrencilere de iş garantisi vereceklerini belirterek "Böylece sektöründe eleman sıkıntısını gidermek istiyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, eğitimde bin hayırseverin desteği ile "Aziz İstanbul'a İyiliğin Bin Hali" projesini başlattı. Proje kapsamında hayırseverlerin desteği ile kent geneline 1000 adet okul yaptırılacak. Projeye destek verenler arasında ünlü tatlı firması Hafız Mustafa 1864'ün sahibi Avni Ongurlar da yer alıyor. Ongurlar, Kağıthane'de meslek lisesi, ilkokul ve anaokulu binası yapacak.

PROTOKOL İMZALANDI

İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hafızlar Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Kağıthane Belediyesi arasında okul yapım protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Hafızlar Gıda, Kağıthane'nin Merkez Mahallesi'ne toplam 40 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İlkokul Binası, Anasınıfı ve eklentileri inşa edecek. İnşa edilecek okula "Hafız Mustafa 1864 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hacı Avni Ongurlar İlkokulu" adı verilecek.

"VALİMİZ BİZİ TEŞVİK ETTİ"

Yaptığı okul bağışıyla ilgili Haberler.com'a konuşan iş insanı Avni Ongunlar, Vali Gül'e böyle işe vesile olduğu için teşekkür etti. Gül, "Valimiz bizi teşvik etti. Allah ondan razı olsun. İnşallah diğer iş insanlarına da örnek olur. Memleketimize on binlerce okul yapmamız lazım. Sanat okullarına ağırlık vermemiz lazım." dedi.

"FABRİKAMIZIN KAPILARINI OKULUMUZA AÇACAĞIZ"

Sektöre eleman yetiştirmek istediklerini de söyleyen Ongunlar, "Yapacağımız lisemizde iş garantili baklava, pasta, lokum okulları kurmak istiyoruz. Bizim 1600 çalışanımız var. Fabrikamızda Kağıthane'de, okulun yapılacağı yere çok yakın. Fabrikamızın kapılarını okulumuza açacağız. Uygulamalı eğitimler verip öğrencilerimizi sektöre alıştıracağız. Böylece sektöründe eleman sıkıntısını gidermek istiyoruz. İnşallah bu okulları 2025 yılında teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Davut Gül, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü iş insanı Avni Ongurlar'dan İstanbul'a 3 okul bağışı! Öğrencilere iş garantisi de verilecek - Son Dakika


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