Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler

Sınıfta pozitif öğrenci çıkarsa ne yapılacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Kaan Dural (32), geçtiğimiz günlerde 2017'de evlendiği ünlü iş adamı Aziz Torun'un kızı Zeynep Torun'la boşanmıştı. Boşanmadan günler önce bademciklerinin şişmesi nedeniyle Fulya'daki özel bir hastaneye başvuran ünlü girişimcinin sürekli farenjit problemi yaşadığı için bademciklerinin alınmasına karar verildi.

AĞZINDAN KAN GELMEYE BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, Dural'a gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat için gün verildi. 27 Aralık günü ameliyat masasına yatan ünlü iş insanının lazerle bademcikleri kesilmişti. Ameliyat sonrası taburcu edilen iş insanının bir süre sonra ağzından kan gelmeye başladı. Kendinden geçerek evine yakın başka bir hastaneye kaldırılan Dural'ın, yapılan tetkiklerde küçük dilinin tamamının kesildiği ortaya çıktı.

"ARTIK HORLAMA YAŞAMAZSIN"

Hastane yetkililerine durum sorulduğunda ise küçük dilinin kesilmesi zorunda kalındığı şeklinde bir cevapla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre doktorlar, "Artık horlama yaşamazsın" diyerek Dural'ı geçiştirdi. Ünlü girişimci, kendisine yapılan ameliyatta bu hususun belirtilmediği gibi, buna onay vermediğini ve yanlış tedavi nedeniyle küçük dilinin tamamının kesildiğini ileri sürerek, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ve hastane yetkililerinden şikâyetçi oldu.