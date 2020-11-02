Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal "Cadılar Bayramı" korona virüs partisi kamerada - Son Dakika

Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal "Cadılar Bayramı" korona virüs partisi kamerada

02.11.2020 17:50

Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal "Cadılar Bayramı" korona virüs partisi kamerada Bebek'teki bir villada düzenlenen Cadılar Bayramı partisine polis baskın düzenledi Partiye katılanlara idari para cezası kesildi Ünlü iş insanları Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan...

Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal "Cadılar Bayramı" korona virüs partisi kamerada

Bebek'teki bir villada düzenlenen Cadılar Bayramı partisine polis baskın düzenledi

Partiye katılanlara idari para cezası kesildi

İSTANBUL - Ünlü iş insanları Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman'ın Bebek'teki villasında koronavirüs salgınına rağmen "Cadılar Bayramı" partisi düzenlendi. Skandal partiye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından baskın yapıldı. Parti ve baskın kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından sonlandırılan partidekilere ise idari para cezası kesildi.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında enkaz altındaki insanları kurtarma çalışmaları devam ederken iş insanları Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman önceki gece Beşiktaş Bebek'teki 250 milyon lira değerindeki yalılarında korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen "Cadılar Bayramı" partisi düzenledi. Yaklaşık 270 kişinin katıldığı ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye, gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Beşiktaş polisinden partiye baskın

İhbar üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, villaya baskın düzenledi. Baskın sonucunda partiye katılanlara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan idari para cezası kesildi. Cezai işlemin ardından parti polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Partiyi düzenleyen organizatör Ç.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi. İfadesi alınan organizatör ardından emniyette ayrıldı.

Partilere göz açtırmayan Beşiktaş polisinin otel ve rezidanslarda verilen partileri de mercek altına aldığı öğrenildi.

Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal Cadılar Bayramı korona virüs partisi kamerada
Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal Cadılar Bayramı korona virüs partisi kamerada
Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal Cadılar Bayramı korona virüs partisi kamerada
Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal Cadılar Bayramı korona virüs partisi kamerada

Cadılar Bayramı, Kemal Gülman, Para Cezası, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal 'Cadılar Bayramı' korona virüs partisi kamerada - Son Dakika


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