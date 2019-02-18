Son Dakika Haberleri: Ünlü İş Kadını Necla Zarakol Gözaltına Alındı

Ünlü İş Kadını Necla Zarakol Gözaltına Alındı

1 saat önce

İş kadını Necla Zarakol ve avukatının, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Ünlü İş Kadını Necla Zarakol Gözaltına Alındı, System.String[]
İş kadını Necla Zarakol ve avukatının, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında iş kadını Necla Zarakol, avukatı ile birlikte gözaltına alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:05 Kaynak: İHA

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