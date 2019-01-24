Son Dakika Haberleri: Ünlü İşadamı ABD'de 238 Milyon Dolara Ev Aldı

Ünlü İşadamı ABD'de 238 Milyon Dolara Ev Aldı

23 dakika önce

Amerikalı ünlü milyarder ve yatırım fonu yöneticisi Ken Griffin New York'ta 238 milyon dolara satın aldığı ev ile ABD'nin bugüne kadar en pahalı emlak satışını gerçekleştirmiş oldu.

Ünlü İşadamı ABD'de 238 Milyon Dolara Ev Aldı, System.String[]
Amerikalı ünlü milyarder ve yatırım fonu yöneticisi Ken Griffin New York'ta 238 milyon dolara satın aldığı ev ile ABD'nin bugüne kadar en pahalı emlak satışını gerçekleştirmiş oldu.

Griffin'in böylece dünya genelinde sahip olduğu 700 milyon dolar değerindeki emlak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

CNBC'ye göre Citadel'in kurucusu ve CEO'su Griffin daha önce de Şikago, Miami ve New York'taki en pahalı evleri satın almıştı.

Amerikalı milyarder geçtiğimiz hafta da İngiltere'nin başkenti Londra'da satın aldığı 122 milyon dolarlık ev ile ülkedeki son 10 yılın en pahalı emlak satışını yaptı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

New York, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Banka Şubesine Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Kişi Vuruldu Facebook ve Instagram Maduro'nun Mavi Tik İşaretini Kaldırarak ABD'nin Maduro Kararını Destekledi

ABD, Diplomatlarını Çekmesi İçin 72 Saat Veren Maduro'ya Meydan Okudu: Çekmiyoruz Avustralya Açık'ta Kvitova, 5 Yıl Sonra Finale Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:06:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü İşadamı ABD'de 238 Milyon Dolara Ev Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]