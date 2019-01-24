Ünlü İşadamı ABD'de 238 Milyon Dolara Ev Aldı

Amerikalı ünlü milyarder ve yatırım fonu yöneticisi Ken Griffin New York'ta 238 milyon dolara satın aldığı ev ile ABD'nin bugüne kadar en pahalı emlak satışını gerçekleştirmiş oldu.

Amerikalı ünlü milyarder ve yatırım fonu yöneticisi Ken Griffin New York'ta 238 milyon dolara satın aldığı ev ile ABD'nin bugüne kadar en pahalı emlak satışını gerçekleştirmiş oldu.



Griffin'in böylece dünya genelinde sahip olduğu 700 milyon dolar değerindeki emlak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.



CNBC'ye göre Citadel'in kurucusu ve CEO'su Griffin daha önce de Şikago, Miami ve New York'taki en pahalı evleri satın almıştı.



Amerikalı milyarder geçtiğimiz hafta da İngiltere'nin başkenti Londra'da satın aldığı 122 milyon dolarlık ev ile ülkedeki son 10 yılın en pahalı emlak satışını yaptı

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