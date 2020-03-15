ÜNLÜ İŞADAMI MUBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜNLÜ İŞADAMI MUBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

ÜNLÜ İŞADAMI MUBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU GÖZALTINA ALINDI

6 saat önce

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı.

ÜNLÜ İŞADAMI MUBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.

Görüntü dökümü:

----------------ARŞİV


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:45 Kaynak: DHA
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