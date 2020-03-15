Ünlü işadamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı - Son Dakika

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Ünlü işadamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı
6 saat önce
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:46 Kaynak: DHA
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.
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