ÜNLÜ İŞADAMI MUBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜNLÜ İŞADAMI MUBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

ÜNLÜ İŞADAMI MUBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU GÖZALTINA ALINDI

7 saat önce

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.

ÜNLÜ İŞADAMI MUBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:21 Kaynak: DHA
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