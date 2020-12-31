Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı - Son Dakika

Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı

31.12.2020 00:58
Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı, System.String[]

Yılbaşı tatili için soluğu Uludağ'da alan işadamı Ali Ağaoğlu, zirvede 2 milyon 200 bin liraya Porsche pazarlığı yaptı.

Yılbaşı tatili için soluğu Uludağ'da alan işadamı Ali Ağaoğlu, zirvede 2 milyon 200 bin liraya Porsche pazarlığı yaptı.

Ali Ağaoğlu son model elektrikli Porsche otomobili olan Taycanavar isimli gruptan 20 arkadaşını Uludağ'da misafir etti

Türkiye'nin çeşitli illerinden 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da bir araya gelen 20 işadamına ait otomobiller de vatandaşlardan ilgi gördü. Sosyal medya için esprili videolar çeken üyeler, araçlarla ve Ali Ağaoğlu ile bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler. Uludağ'ı ziyaret edenlerin de ilgisini çeken buluşmayı görenler cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi.

2 milyon 200 bin liraya Porsche pazarlığı

Ünlü işadamı gözüne kestirdiği son model bir Porsche'nin yanına gidip sahibini çağırdı. Önce aracın kaça mal olduğunu sordu. Araç sahibi "2 milyon 650 bin" diye cevap verince tecrübeli iş adamı "ver elini 2 milyon 200 bin. Hemen nakit para. Bırak anahtarı otele git" dedi. Bunun üzerine araç sahibi 2 milyon 500'den aşağıya veremeyeceğini söyledi. Araç sahibi en son 2 milyon 250 bin liraya kadar düşse de 2 milyon 200 binde ısrar eden işadamı son model Porsche'yi almaktan vazgeçti - BURSA

Ali Ağaoğlu, Yılbaşı, Porsche, Uludağ, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı - Son Dakika


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