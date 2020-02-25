Ünlü işadamının villasında intihar - Son Dakika

Sarıyer'de ünlü işadamı Ali Armağan'a ait lüks villada bir kişi silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, intihar eden kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda bir kişinin yerde kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken intihar eden kişinin kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.