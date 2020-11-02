Ünlü isim, depremde umudun simgesi 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını üstlenecek - Son Dakika

ÜNLÜ iş insanı Nevzat Aydın, İzmir depreminde enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Depremde Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikizler Elzem ve Ezel, Umut ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler zamana karşı yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 65 saat sonra küçük Elif'e ulaştı. Binanın kolonuyla evin penceresi arasına sıkıştığı belirlenen Elif Perinçek, kurtarıldı.

Minik Elif, İzmir depreminde umudun simgesi oldu. Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, İzmir depreminin sembol ismi olan Elif'in eğitim masraflarını üstlenmek istediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, şu ifadelere yer verdi: " Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın. Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" yazdı.

Aydın, bir sonraki paylaşımında ise, "İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız" ifadelerini kullandı.