Ünlü isim imaj değiştirdi görenler tanıyamadı!

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, kısa bir tatil için Bodrum'a geldi. Yeni klibinin hazırlıklarına başlayan Yeşilmen, klip için saçlarını 'Afrika Modeli' sarı ve kıvırcık yaptırdı. Çocukları ile birlikte Bodrum'a gelen Yeşilmen Yalıkavak'taki Miya Beach de oğlu Birbey ve kızı Asya ile keyifli anlar yaşarken, çocuklarının bol bol fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi. Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla tüm bakışları üzerine çekti.