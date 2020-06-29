Ünlü isim, yardım isteğine kayıtsız kalmadı

Sosyal medyada yaptığı yemek videoları ile tanınan Burak Özdemir (CZN Burak), Yüksekovalı çoban Remzi Kartal'ın yardım isteğine kayıtsız kalmadı.

Hakkari Yüksekova'da yaşayan Remzi Kartal, geçtiğimiz günlerde köyde yaşadığı evin görüntülerini paylaşmış ve "Her şeye rağmen biz gülüyoruz" diyerek destek istemişti. Sosyal medya fenomenlerinden CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, Remzi Kartal'ın videosunu izledikten sonra harekete geçti.

Özdemir, 2 kamyonet dolusu ev eşyasını alarak Yeşiltaş Köyü'ne gitti. Eşyaları Kartal ailesine teslim eden CZN Burak, bir süre Ramço ve ailesi ile vakit geçirdi. Köydeki çocukları da unutmayın Özdemir, tüm çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı. - İSTANBUL