Ünlü İsimler 2018 Victoria's Secret Fashion Show'unu İzlemek İçin Bir Araya Geldi

Victoria's Secret şovunun özel ön gösteriminde Afra Saraçoğlu, Ceren Hindistan, Fatoş Kabasakal, Dilan Çitak, Merve Sevi, Müjde Uzman, Özlem Kaymaz, Özlem Süer, Tara De Vries ve daha birçok ünlü isim bir araya geldi ve Victoria's Secret dünyasında buluştu. Türkiye'de ilk kez yapılan bu özel gösterime katılanların izleme fırsatı bulduğu defile herkesi büyüledi.

DJ performansının Carolin Almozlino ve Canan Soylu'nun yaptığı, özel bir etkinlikte gösterilen defileyi izleyenler Victoria's Secret dünyasının ihtişamıyla buluştu.

Dünyaca ünlü Victoria's Secret melekleri Adriana Lima, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Taylor Hill ve diğer süper modeller dünyanın en büyük ve görkemli şovunda yürüdü. 20 yıl boyunca Victoria's Secret podyumunda yer alan Adriana Lima ise jubilesini yaptığı son yürüyüşü ile herkesi büyüledi.

Dünyanın en seksi süper modellerinin yer aldığı 2018 Victoria's Secret Fashion Show'da, Swarovski'nin kristalleri ile süslenmiş Fantasy Bra, ikonik melek kanatları ve Brian Atwood tarafından tasarlanan topuklu ayakkabılar yer alıyor. Defilenin en önemli parçalarından 1 milyon dolar değerindeki Dream Angels Fantasy Bra, Atelier Swarovski tarafından Victoria's Secret için özel olarak tasarlandı.

Victoria's Secret defilesinde aynı zamanda markanın en yeni iş birliği olan, desenlerin kraliçesi olarak bilinen Londralı moda tasarımcısı Mary Katrantzou, seksi ve çekici stili ile kadınsı ve yenilikçi tasarım estetiğini mükemmel bir şekilde harmanlayan dünyanın önde gelen iç çamaşırı markası Victoria's Secret ile çok özel bir koleksiyon hazırladı ve yaratıcı tasarım estetiğini feminen ve göz alıcı bir tarzla harmanlayan, eşsiz bir koleksiyon ortaya çıkarttı.