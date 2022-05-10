Ünlü isimler babasının vefatı dolayısıyla Fazıl Say'a başsağlığı diledi - Son Dakika
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Ünlü isimler babasının vefatı dolayısıyla Fazıl Say'a başsağlığı diledi

10.05.2022 20:41
Ünlü isimler babasının vefatı dolayısıyla Fazıl Say'a başsağlığı diledi

Sinema, tiyatro, müzik ve siyaset dünyasından önemli isimler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say'ın vefatı dolayısıyla besteci ve piyanist Fazıl Say'a başsağlığı diledi.

Sinema, tiyatro, müzik ve siyaset dünyasından önemli isimler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say'ın vefatı dolayısıyla besteci ve piyanist Fazıl Say'a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mesajında "Başınız sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, sizlere sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yazar, yönetmen ve müzisyen Zülfü Livaneli, "Sabır diliyorum Fazılcım. Sevgili baban huzur içinde uyusun." mesajını paylaştı.

Oyuncu Tolga Çevik, "Başınız sağ olsun. Nur içinde yatsın. Sizlere sabırlar diliyorum." sözleriyle duygularını ifade ederken, oyuncu Selçuk Yöntem de "Başın sağ olsun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sabırlar dilerim. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Büyük bir değeri kaybettik." dedi.

Piyanist Gülsin Onay, "Ahmet Say'ı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." sözleriyle duygularını dile getirirken, oyuncu Nilgün Belgün, "Başın sağ olsun Fazılcım. Babacığının mekanı cennet olsun." sözleriyle başsağlığı diledi.

Orhan Gencebay'ın eşi, oyuncu Sevim Emre de mesajında "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Nilüfer ve Serenad Bağcan ile oyuncular Behzat Uygur, Songül Öden, Cahit Gök, Gonca Vuslateri ve yönetmen Hilal Saral da mesajlarla başsağlığı dileklerini ifade etti.

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Ahmet Say, Fazıl Say, Sinema, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünlü isimler babasının vefatı dolayısıyla Fazıl Say'a başsağlığı diledi - Son Dakika


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