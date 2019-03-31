Ünlü İsimler de Sandık Başında

Türkiye
5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başında giderken, ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oylarını kullandı. Cem Yılmaz
oyunu erken kullanmayı tercih eden isimlerden oldu. Oyunu Beşiktaş
Lütfi Banat İlkokulu'nda kullanan ünlü komedyen, espri üstüne espri patlattı. Cem Yılmaz'ın ardından sandık başına gelen ünlü sanatçı Candan Erçetin
de oyunu kullandı. 1255 nolu sandıkta oyunu kullanan Erçetin, daha sonra okuldan ayrıldı.
BEYAZIT ÖZTÜRK OKULU ŞAŞIRDI
Bir diğer ünlü komedyen Beyazıt Öztürk
ise okulu şaşıranlardandı. Beşiktaş Tevfik Fikret
İlkokulu'na gelen Öztürk, adres değişikliğini hesaba katmadığını söyledi.
SEZEN AKSU OY KULLANAMADI
Ünlü sanatçı Sezen Aksu
ise, oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz
'da bulunan Sedat Simavi
Ortaokuluna geldi. Saati hesaba katmayan ünlü sanatçı, oy kullanma işleminin başlamamasından dolayı sandığa gidemedi. Daha sonra okula yeniden geleceğini söyleyen Sezen Aksu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
NUSRET OYUNU MEŞHUR HAREKETİYLE ATTI
Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı. Nusret, ardından sosyal medya hesabından "güçlü Türkiye için" notuyla görüntüsünü paylaştı.
(İHA)