Son Dakika Haberleri: Ünlü İsimler de Sandık Başında

Ünlü İsimler de Sandık Başında

13 dakika önce

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başında giderken, ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oylarını kullandı.

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başında giderken, ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oylarını kullandı. Cem Yılmaz oyunu erken kullanmayı tercih eden isimlerden oldu. Oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda kullanan ünlü komedyen, espri üstüne espri patlattı. Cem Yılmaz'ın ardından sandık başına gelen ünlü sanatçı Candan Erçetin de oyunu kullandı. 1255 nolu sandıkta oyunu kullanan Erçetin, daha sonra okuldan ayrıldı.

BEYAZIT ÖZTÜRK OKULU ŞAŞIRDI

Bir diğer ünlü komedyen Beyazıt Öztürk ise okulu şaşıranlardandı. Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na gelen Öztürk, adres değişikliğini hesaba katmadığını söyledi.

SEZEN AKSU OY KULLANAMADI

Ünlü sanatçı Sezen Aksu ise, oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Saati hesaba katmayan ünlü sanatçı, oy kullanma işleminin başlamamasından dolayı sandığa gidemedi. Daha sonra okula yeniden geleceğini söyleyen Sezen Aksu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

NUSRET OYUNU MEŞHUR HAREKETİYLE ATTI

Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı. Nusret, ardından sosyal medya hesabından "güçlü Türkiye için" notuyla görüntüsünü paylaştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

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