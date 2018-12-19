Ünlü İsimler 'Farkındalık' İçin Podyuma Çıkacak

İSTANBUL Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), tarafından düzenlenen 'Yeni Yıl Farkındalık Balosu' ünlü isimleri engelli bireylere destek için podyuma çağırıyor.

İSTANBUL Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), tarafından düzenlenen 'Yeni Yıl Farkındalık Balosu' ünlü isimleri engelli bireylere destek için podyuma çağırıyor.



İZEV Vakfı tarafından düzenlenen 'Farkındalık' temalı yeni yıl balosu 23 Aralık Pazar akşamı iş ve sanat insanları, ünlü markalar ve eğitim kurumlarını, down sendromlu, otizmli, mental geriliği bulunan gençlerle aynı podyumda buluşturacak. Jolly Joker Vadistanbul' da gerçekleştirecek olan 'Yeni Yıl Farkındalık Balosu'nda 12 marka ve kurumun yönetim ve üst düzey çalışanları 7 kişilik catwalk takımlarıyla podyuma çıkacak. Gecede her takım kendi konsepti ile podyuma çıkarak, 2019 için dilediği farkındalığı gösterisinin sonunda mesajlarla ilan edecek. Catwalk takımlarında Sabiha Gökçen Havalimanı, Nadir Metal Rafineri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Açı Lisesi, Ataköy Rotary Kulübü Takımları ve İZEV Vakfı yer alacak.



"YIKILMAK ZORUNDA OLAN DUVAR"



İZEV projelerinin üreticisi Hakan Kural ve Vakıf Genel Sekreteri Merve Kılıç sunumunu kendilerinin yapacağı gece için, toplumda yeni bir anlatım şekli geliştirdiklerini, yaptıkları projelerle engelli hatta sakat olarak tanımlanan yüz binlerce gencin aslında sanat projelerinde, dünyanın en ünlü şarkısının klibinde, podyumlarda olabileceklerini ve bu ifade seklinin sivil topluma örnek olduğunu belirttiler. Önemli organizasyonun mottosunun Yaşam Köyü hedefleri için "Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar!" olduğunu belirten Hakan Kural ve Merve Kılıç gecede katılımcılara pek çok sürpriz hediye de dağıtacak.



SARIYER BELEDİYESİ DE GECEDE OLACAK



Sarıyer Belediyesinin farkındalık için tam kadro podyuma çıkacağı gece için başkan Şükrü Genç, "Belediyemizin veteriner kadrosu hayvanlarla, temizlik ve fen isleri çalışanlarımız ekipmanlarıyla podyumda olacak" dedi. Ataköy Rotary kulübü, ülkemizin ilk engelsiz havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı ve Nadir Metal desteği ile gerçekleşecek gecede; haber spikeri Erhan Ertürk, Ressam Barış Sarıbaş, Tiyatrocu Özgür Özgülgün, Ünlü Oyuncu Tamer Levent, Ünlü Piyanist ve Besteci Fani Hodara, Şarkıcı Kubat ve Koray Avcı gibi önemli isimler katılacak.



ÜNLÜ MAKYÖZDEN DESTEK



Ünlü modacı Özlem Süer, fikrin muhteşem olduğunu ve geleneksel hale gelecek olan bu organizasyonun ikinci etabında mutlaka yer alacağını ifade etti. Geceye bir katkı da sosyal medya fenomeni olan Neslican Tay'dan geldi. Neslican Tay da destek ve farkındalık için 15 İZEV genciyle podyumda yer alacağını açıkladı. Gecede, İZEV gençlerinin makyajları ünlü makyöz Corci tarafından yapılacak. Dj Özge Tığlı ile 80'ler ve 90'lar Türkçe pop, uluslararası soprano Remziye Alper'in yetiştirdiği genç tenor Ceyhun Şengün ve orkestrası şarkılarıyla geceye renk katacak.



Farkındalık adına geleneksel hale gelecek olan balonun biletleri ise Biletix'ten temin edilebilecek. - İstanbul

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