Ünlü isimler Florya'da sahne alacak

Hayal Kahvesi ve Aqua Florya Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan yaz konserlerinin ilki, 28 Haziran Cuma günü Türk Pop müziğinin sevilen sesi Gülşen'le başlayacak.

Aqua Florya Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Aqua Florya açık hava amfi tiyatro sahnesinin harika atmosferinde, eşsiz deniz manzarasında yaz boyunca sürecek ve dinleyicileri farklı müzik türleri ile buluşturacak olan bu konserler serisiyle İstanbul'un geceleri hiç olmadığı kadar renklenecek. Konser programında, 28 Haziran'da Gülşen, 6 Temmuz'da Fettah Can, 13 Temmuz'da Manga, 20 Temmuz'da Gökhan Türkmen, 27 Temmuz'da Mehmet Erdem, 3 Ağustos'da Rauf Faik ve 24 Ağustos'da Melek Mosso sahne alacak. Serinin son konser günü 30 Ağustos'da Dj Hakan Küfündür, Mansur Ark, Sibel Alaş ve Zafer Peker ile 90'lar Türkçe Pop müzik tarihi yeniden canlanacak" ifadelerine yer verildi.

Konser programının biletlerinin ise Biletix'te satışta sunulduğu belirtildi.

- İstanbul