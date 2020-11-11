Ünlü isimler Güven Kıraç ve Erkan Can'dan "Açık Hava Araç Müzesi"ne ziyaret - Son Dakika

Ünlü isimler Güven Kıraç ve Erkan Can'dan "Açık Hava Araç Müzesi"ne ziyaret

11.11.2020 12:21
Ünlü isimler Güven Kıraç ve Erkan Can'dan

Ünlü oyuncular Güven Kıraç ve Erkan Can, Karabük Üniversitesinde açılan Türkiye'nin ilk ve tek "Araç Müzesi"ni ziyaret etti.

Ünlü oyuncular Güven Kıraç ve Erkan Can, Karabük Üniversitesinde açılan Türkiye'nin ilk ve tek "Araç Müzesi"ni ziyaret etti.

"Erkan Can ve Güven Kıraç Karavanda" programının çekimleri için Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen iki ünlü isim, KBÜ kampüsünde uçak, tren, klasik otomobil, kamyon, otobüs, motosiklet ve traktörlerin yer aldığı "Açık Hava Araç Müzesi"ni ziyaret ederek, hem müze hem de okul hakkında bilgi aldı.

Erkan Can ve Güven Kıraç, "Burada bulunan araçların hepsinin bir hikayesi olduğunu biliyoruz. Bu araçların korunması güzel. Geleceği taşınması lazım. Gençlerimiz bu araçları tanısın. Burada görüyorum ki, gençlerimiz burayı ziyaret ediyor. Türkiye'de birçok müze var. Ancak onlar başka segmentte. Buradaki araçların hepsinin bir hikayesinin olması burayı diğer müzelerden ayıran bir özellik. Açık havada olması da çok şık. Belki yaşayan sahipleri vardır. Kendileri de gelip ziyaret ediyorlardır. Uçak var, tren var. Kıymetli şeyler. Kolleksiyonerlik önemli bir şey, müzecilik önemli. Kampüste bir hareket var. Bu heykeller ve araçlar kampüse bir hareket kazandırmış. Güzel bir çalışma olmuş" dedi.

KBÜ Prof. Dr. Refik Polat da "Karavanda ekibini üniversitemizde görmekten mutluluk duyduk. Müze ile ilgili yaptığımız çalışmanın amacına ulaştığını gözlemliyoruz. Karabük ve Karabük dışından ziyaretçiler, gençlerimiz, çocuklarımız gelerek müzeyi geziyor. Eski nostaljik araçları, eski oyunları bu alanda görüyorlar. Bizim hedefimiz de zaten buydu. Üniversite ile halkın birleşmesi anlamında da önemli ve güzel bir çalışma oldu. Halkımızla kampüsün güzelliklerini paylaşıyoruz. Sizlerin de ziyaretinizden dolayı memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Nostaljik araçlara ilgi duyan Güven Kıraç ve Erkan Can, Açık Hava Araç Müzesi'ndeki araçları tek tek gezerek inceledi. - KARABÜK

Ünlü isimler Güven Kıraç ve Erkan Can'dan Açık Hava Araç Müzesi ne ziyaret
Ünlü isimler Güven Kıraç ve Erkan Can'dan Açık Hava Araç Müzesi ne ziyaret
Ünlü isimler Güven Kıraç ve Erkan Can'dan Açık Hava Araç Müzesi ne ziyaret
Ünlü isimler Güven Kıraç ve Erkan Can'dan Açık Hava Araç Müzesi ne ziyaret
Ünlü isimler Güven Kıraç ve Erkan Can'dan Açık Hava Araç Müzesi ne ziyaret

Güven Kıraç, Erkan Can, Karabük, Araç, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü isimler Güven Kıraç ve Erkan Can'dan 'Açık Hava Araç Müzesi'ne ziyaret - Son Dakika Magazin


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