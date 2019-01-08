Ünlü İsimler Halktan Biri "Travis Pine" Oyunu'nun Galasında Buluştu!

Ünlü isimlerin ilgi gösterdiği galada oyun, tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Başrollerini Levent Ülgen ve Galip Erdal'ın üstlendiği oyunu izlemeye gelenler arasında Demet Akbağ, Erkan Can, Gonca Vuslateri, Bülent Emrah Parlak, Hakan Bilgin, Serdar Orçin, Orhan Alkaya, Yıldıray Şahinler, Somer Karvan, Ayçe Abana, Yönetmen Alper Babayağmur, Aslı İçözü, Engin Uludağ, Erbil Göktaş, Eylem Sürer, Irmak Bahçeci, Kubilay Karslıoğlu, Levent Inanır, Sündüz Hasar, Caner Çandarlı gibi isimler vardı.

Yapımcılığını KOMEDIATÜRK İstanbul'un üstlendiği oyunun dekorları Barış Dinçel imzalı.

2 perdelik komedi uzun süren alkışlarla final yaptı. Seyircinin dinmeyen kahkahaları ve beğenisini toplayan oyun Baba Sahne'de sahnelenmeye devam edecek.

Seyirciden tam not alan oyunun sonunda yönetmen Bahtiyar Engin: "Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok değerli insanlar var burada bu akşam. Yaş 53 yıl 2019 başımıza ne gelir bilinmez. Burada bizimle birlikte olduğunuz için hepinize tekrardan teşekkürler" dedi.