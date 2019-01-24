Son Dakika Haberleri: Ünlü İsimler If Wedding Fashion İzmir'de

Ünlü İsimler If Wedding Fashion İzmir'de

1 saat önce

BU yıl 13'üncüsü düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda defileler sürerken, Romanyalı pop müzik şarkıcıları Brianna ve Kate Linn de podyumda şarkı söyledi.

Ünlü İsimler If Wedding Fashion İzmir'de, System.String[]
BU yıl 13'üncüsü düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda defileler sürerken, Romanyalı pop müzik şarkıcıları Brianna ve Kate Linn de podyumda şarkı söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde İZFAŞ tarafından Fuarİzmir'de düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, defileler ve etkinliklerle sürüyor. Fuarda firmaların ünlü isimler ve mankenlerle düzenledikleri tanıtım ve defileler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kapladığı alan açısından Avrupa'ın en büyüğü olan fuarda gelinlik ve abiye giyim firmaları ürünlerini tanıtmak amacıyla defileler ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştiriyor.

ROMANYALI ŞARKICILAR SAHNEYE ÇIKTI

Bir abiye giyim firmasının İstanbul konseptli defilesinde mankenler podyumda performansını sergilerken, Romanyalı şarkıcılar da Birianna ve Kate Linn de şarkılarıyla eşlik etti. Kate Linn "İzmir'i çok seviyorum" derken, Brianna da burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Özge Ulusoy'un baş mankenliğini yaptığı, toplamda 42 parçadan oluşan bir koleksiyonun sunulduğu defile de izleyenlerin beğenisini topladı.

SEREN SERENGİL FUARDA

Bir firmanın özel davetiyle fuara gelen sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, giydiği gelinlikle ziyaretçilerin ilgisini topladı. Seren Serengil katıldığı tanıtımda, kameralara eşi Yaşar İpek ile birlikte poz verdi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

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