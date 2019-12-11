Ünlü isimler İstMarina'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü isimler İstMarina'da buluştu - Son Dakika

Ünlü isimler İstMarina'da buluştu

6 saat önce

Radyo Turkuvaz'ın usta radyocusu Ayhan Güngör, İstMarina AVM içinde canlı olarak yayınlanan programı Hopdedik Ayhan'da, pop müziğin sevilen ismi Ayla Çelik'i ağırladı.

Ünlü isimler İstMarina'da buluştu, System.String[]

Radyo Turkuvaz'ın usta radyocusu Ayhan Güngör, İstMarina AVM içinde canlı olarak yayınlanan programı Hopdedik Ayhan'da, pop müziğin sevilen ismi Ayla Çelik'i ağırladı.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, İstMarina, birbirinden ünlü isimleri farklı aktivitelerde buluşturmaya devam ediyor. Radyo dünyasının ustalaşan ismi Ayhan Güngör'ün sunumu ile Hopdedik Ayhan, salı günleri İstMarina'dan dinleyicilerle buluşuyor.

Her hafta ünlü konukların katıldığı programın bu haftaki konuğu ise Ayla Çelik oldu. İstMarina tarafından düzenlenen ve alışveriş merkezindeki kabin içerisinde halka açık bir şekilde gerçekleşen Hopdedik Ayhan'ın canlı yayınında Ayla Çelik, ünlü radyocunun sorularını yanıtladı.

İstMarina AVM, yeni yılda ziyaretçilerine Audi Q2 hediye ediyor. İstMarina AVM'den 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çekilişle son model Audi Q2 marka otomobil kazanma şansı yakalıyor. Kampanya süresince belirtilen tutarda alışveriş yapıp fiş ve faturalarını AVM içerisindeki kampanya stantlarına ibraz ederek onaylatan ziyaretçilerden bir kişi çekiliş sonunda Audi Q2 otomobilin sahibi olurken, üçer kişi iPhone XS ve Samsung 4K UHD TV kazanma şansı yakalayacak.

Hopdedik Ayhan, Ayhan Güngör, Ayla Çelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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