ÜNLÜ İSİMLER İYİLİK PROJESİNDE BİR ARAYA GELDİLER - Son Dakika

Yazarlar, oyuncular, spikerler, müzisyenler ve halk tarafından sevilerek takip edilen isimler, 'İyilik Yayıncılığı' isimli bir sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi.

Proje kapsamında, Cemalnur Sargut, İlber Ortaylı, Açelya Akkoyun, Yasemin Baştan, Kadir Doğulu, Sitare Akbaş, Ece Üner, Deniz Bayramoğlu, Gülben Ergen, Özlem Denizmen, Özlem Kaymaz, Damla Sönmez gibi sevilen isimler, bu projede iyilik yaymak için buluştu.

İyilik Yayıncılığı yayınlarından, yazar Hasan Kerim Güç'ün kaleme aldığı ve ilk adımlarının Attar'ın ölümsüz hikayesi, Kuşların Dili'nden başlanarak atıldığı, Yolda Bir Kuşa Rastladım isimli eserden kuş hikayelerinin kısa bölümünü gönüllü okuyanlar, sağlık alanında eğitim alan öğrencilere katkı sağlıyor. Kampanya çerçevesinde 'İyilik Yayın' logosu bulunan kitaplardan elde edilen gelirle çeşitli iyilik hareketlerine katkı sağlanıyor.

Her biri kendi alanında uzman ve çok çeşitli mesleklerden gelen isimler iyiliğin yayılması amacıyla bir araya geldiler. Hüthüt-Cemalnur Sargut, Flamingo-Sinan Canan, Sülün-Gamze Cizreli, Çaylak-Can Aydoğmuş, Kumru-Aslı Şafak, Kırlangıç-Beste Uyanık, Kuğu- Hayat Nur Artıran, Atmaca-Özlem Kaymaz, Keklik-Ali Rıza Bayzan, Muhabbet Kuşu-Açelya Akkoyun, Martı- Serkan Çağrı, Leylek- Simge Fıstıkoğlu, Güvercin- Necmi Yapıcı, Doğan-Gülben Ergen, Puhu-Mümine Yıdız, Pelikan-Kalust Şalcıoğlu, Saka- Deniz Erten, Kanarya-Emel Özuğur, Kuzgun-Ferda Yıldırım, Ebabil-Deniz Bayramoğlu/Ece Üner, Tavuskuşu, Kadir Doğulu, Albatros- Nazan Şoray, Hüma-İlber Ortaylı, Şahin- Ahmet Özhan, Turna-Sitare Akbaş, Baykuş-Judith Liberman, Kartal-Özlem Denizmen, Kaknüs-Yasemin Baştan, Karga- Tanju Babacan, Tuti- İpek Tuzcuoğlu, Sami Özer, Saba Tümer, Hikmet/Füsun Barutçugil, Damla Sönmez, Güneşin Aydemir yer alıyor.

'KAMPANYA HERKESİN KATKISIYLA YÜRÜTÜLÜYOR'

Bugüne kadar yapılan kampanyalardan farklı olarak, yazar telif hakkı üzerinden, yayınevi satışlarından ve kitapseverlerin iş birliği sayesinde, herkesin katkısıyla yürütülüyor. Yayıncılıkta iyilik hareketini başlatan yayınevlerinden Nefes Yayınevi Genel Müdürü Yazar Hasan Kerim Güç; sosyal sorumluluk kampanyası ile eğitim, sağlık, yurt içi ve yurt dışı insani yardım gibi birçok farklı alanda destek sunduklarını söyledi. Pandemi sürecinin en büyük öğretisinin birlik olmayı başarmak olduğuna dikkat çeken Güç, 'İyilik yayın logolu tüm kitapların geliri bu proje kapsamında kullanılacak. Benim kitabımın tüm telif gelirlerini Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik öğrencilerine burs olarak bağışlıyoruz. Burs sayısını arttırmak için duyarlı olan, gönüllü olarak bu projeye destek veren ünlü dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projenin diğer yayınevleri tarafından da benimsenmesini ve birlikte bu destekleri artırmayı hedefliyoruz. Böylece iyilik yayın logolu kitaplarımız eğitim, burs, sağlık, temel ihtiyaç gibi birçok iyilik hareketine katkı sağlayacaktır. Elden ele yayılan iyilik sayesinde okurların kitaplarına, ihtiyaç sahiplerinin de gerekli yardımlara ulaşması için çalışıyoruz' diye konuştu.