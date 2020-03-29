Ünlü isimler korona virüs nedeniyle albüm çalışmalarını evden yürütüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü isimler korona virüs nedeniyle albüm çalışmalarını evden yürütüyor - Son Dakika

Ünlü isimler korona virüs nedeniyle albüm çalışmalarını evden yürütüyor

7 saat önce

Ünlü isimler Caner Toygar ve Ayhan Kordoğan, stüdyoda başladıkları yeni albüm çalışmalarını korona virüs önlemleri kapsamında evden yürütüyor.

Ünlü isimler korona virüs nedeniyle albüm çalışmalarını evden yürütüyor, System.String[]

Ünlü isimler Caner Toygar ve Ayhan Kordoğan, stüdyoda başladıkları yeni albüm çalışmalarını korona virüs önlemleri kapsamında evden yürütüyor.


Tüm dünya korona virüs (Kovid-19) ile mücadele ederken Türkiye'de virüsün yayılmaması için alınan önlemler artıyor. Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve oyunculuğun yanı sıra bir radyoda program yapan Caner Toygar, yaklaşık 1 ay önce stüdyoda başlattığı albüm çalışmalarını söz yazarı ve besteci Ayhan Kordoğan ile birlikte korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde sürdürüyor.


"Normalde çalışmalar stüdyoda oluyordu ama virüs nedeniyle evde yapıyoruz"


Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle kendisini evde karantinaya aldığını ifade eden Caner Toygar, "Kısa bir zaman sonra da size çok güzel bir sürprizimiz var. Ayhan Kordoğan ile birlikte şarkı yapıyoruz. Korona virüs sebebiyle evden çok çıkamıyoruz. Normalde çalışmalarımız stüdyoda oluyordu fakat korona virüs nedeniyle çalışmalarımızı Ayhan abi ile birlikte evde yapıyoruz" dedi.


"İnşallah ülkemiz korona virüs salgınını en kısa sürede aşar"


Güzel bir klip ve şarkı hazırladıklarını söyleyen Toygar, "Burada en başta sayın Esra Erol'a ve Almanya'da yaşadığım dönemlerden dostum Ayhan abiye teşekkür ediyorum. Projeyi onunla yapma nedenim ise biliyorsunuz piyasada güvenilecek çok az insan var. Ben de buradan Ayhan abiye teşekkür ediyorum, uzun bir süredir görüşemiyorduk kendisiyle. Bu şarkıyı ben on sene önce çok istiyordum. Bestecisi de çok samimi arkadaşım. O zaman bu şarkıyı başkasıyla çalışma gereği duydu. ve on sene sonra bu şarkı tekrar bana nasip oldu. Ben de Ayhan abi ile düet yaptığım için onur duyuyorum. Buradan herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah ülkemiz bu korona virüs salgınını en kısa sürede aşar" şeklinde konuştu.


"Korona virüse inat eve kapanıp şarkımızı bitirmeye karar verdik"


Albüm çalışmaları hakkında bilgi veren söz yazarı ve besteci Ayhan Kordoğan, "Caner'le birlikte çok uzun süredir dostuz. Sevgili Caner kardeşim bu şarkıyı birlikte düet yapmamızı istedi. Ben başta şarkıdan dolayı buna çok sıcak bakmadım, çünkü ben de beste yapıyorum. Ama bu konuda çok üstüme geldi. Kendisi çok sevgili dostum olduğu için onu kıramadım. Besteciyle görüşüp parçayı aldık. Bu parça on yıl önce sevgili Serdar Ortaç'ın düet yaptığı bir parça. Bir çoğunuzun da kulakları bu parçaya aşina. Aslında şimdiye kadar şarkımız ve klibimiz bitecekti. Fakat bu korona virüsünden dolayı fazla dışarı çıkmamız söz konusu olmadığı için eve kapandık. Kolonyalarımız her zaman yanımızda bulunuyor. Biz de korona virüsüne inat eve kapanıp şarkımızı bitirmeye karar verdik. Evimizden çıkmayalım, insanlarımızı düşünelim, sadece bizde virüs olabileceğini değil, karşı tarafta da virüs olabileceğini düşünelim. İnsanların çoğunda dışarı çıkarsak virüs kaparız diye bir algı oluşuyor. Belki virüs sizde, siz dışarı çıkarsanız başkasına bulaştıracaksınız. Bu konuya özen gösterip, duyarlı olalım. Çocuğumuzu, ailemizi, halkımızı, tüm insanları düşünüyorsak bu dönemi atlatana kadar eve kapanalım, evden dışarı çıkmayalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:53 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı İzmir'de semt pazarları dolu Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı         
17:52
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım         
17:42
Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı         
17:30
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak         
17:23
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi         
17:17
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor         
17:03
Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı         
17:02
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek         
16:49
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor         
16:39
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü         
16:38
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi         
16:37
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı         
16:28
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı         
16:24
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti 14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:21
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak         
16:20
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü         
16:16
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif         
16:04
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi         
16:02
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı         
15:56
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı         
15:45
Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı         
15:30
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti         
15:26
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı         
15:22
Boateng, Aubameyang'ı Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı         
15:10
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı         
15:10
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak         
14:55
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı         
14:41
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi         
14:23
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı         
14:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 17:58:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü isimler korona virüs nedeniyle albüm çalışmalarını evden yürütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]