Ünlü isimler Nişantaşı turunda!

İş toplantısı

Aslıhan Karalar iş toplantısı için Nişantaşı'nı tercih etti. Toplantı sonrası objektife takılan oyuncu, İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin kendisini derinden etkilediğini açıklayarak "Çok üzgünüm" dedi.

Tatil sonrası teftişe geldi

Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un 37'nci yaş günü kutlaması için kısa bir tatile çıkan Başak Dizer, haftanın ilk iş gününde soluğu Nişantaşı'ndaki mağazasında aldı. İşleri kontrol eden Dizer ardından şoförünün kullandığı araçla evinin yolunu tuttu.

Yeni projeler var

Yasemin Allen de Nişantaşı'nda objektife takılan ünlü isimler arasındaydı. Rol aldığı dizinin erken final yapmasından dolayı keyifsiz olduğu öğrenilen oyuncu, "Görüştüğümüz yeni projeler var. Yeni bir çalışmaya kadar dinlenmek istiyorum" dedi.