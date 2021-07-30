Ünlü isimler orman yangınlarına tepkisiz kalmadı: Ülkemin her yeri yangın yeri, ciğerlerimiz de öyle

Yaşanan orman yangılarını üzüntüyle takip eden ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tüm görevlilere teşekkür etti. Birçok ünlü isim de orman yangıları için fidan dikme kampanyası başlattı.

Türkiye'yi derinden üzen orman yangınlarına destek olmak için ünlü isimlerden anlamlı hareket... Yıldız Tilbe 30 Temmuz Marmaris konser gelirini, Tuğba Yurt ise 1 Ağustos Kuşadası,2 Ağustos Datça konserlerindeki gelirlerinden fidan bağışı yapacaklarını açıkladı.

CÜNEYT ARKIN: Ülkemizin dört bir yanından maalesef yangın haberleri geliyor. Yangınların söndürülmesi için çaba gösteren tüm ekiplerin ve bölge halkının Allah yardımcısı olsun. Tek temennimiz, yangınların daha fazla hiçbir canlıya zarar vermeden en kısa sürede kontrol altına alınmasıdır.

KEMAL UÇAR: Anne-babamız her sene 4-5 ay geçirdiği, 20 senelik cennet gibi köyümüz yanıyor. Herkes canla başla mücadele ediyor ama rüzgarla birlikte durum tekrar kötüleşince elden bir şey gelmiyor. Ailem şimdilik iyi evi terk ettiler. 'Başına gelmedikçe anlamıyorsun' dedi annem. Söyleyeceklerim bu kadar.

SİBEL CAN: Üzüntüm çok büyük. Ülkemizin dört bir yanını saran orman yangınlarından hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

YILMAZ ERDOĞAN: Düşbelenimiz, köyümüz, Köyceğiz'imizin yanan ormanlarını BKM olarak sahipleneceğiz ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağız.

YALIN: Önce Manavgat şimdi Marmaris, dünya güzeli yerler, o canım ağaçlar, hayvanlar, orman… Evleri yanan çaresiz insanlar… Kalbim paramparça! Kötü niyeti veya ihmali olan, bu kabusa sebep kim varsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır! Söndürme çalışmalarında emek veren tüm ekiplere güç kuvvet diliyorum.

GÜLŞEN: İnanılmaz bir facia ölenler var. İnsanlar, çocuklar, ormanda yaşayan canlılar ve tabi doğa bitap halde. Müdahale edip yangını söndürmeye çalışan ekiplere, bu korkuyu yaşayan evinde olan herkese güç kuvvet sabır diliyorum. İyi bir haber duymak için dua ediyorum.

TARKAN: Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangın en kısa zamanda kontrol altına alınır inşallah. Yangının söndürülmesi için mücadele eden herkese teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyoruz. Kalbim ve dualarım Manavgat'la Geçmiş olsun"

IŞIL REÇBER: "Bu orman yangını falan değil" aynen öyle ..Güzel vatanımız topraklarımız kundaklanıyor!! Dün Manavgat'ta başlayan yangınlarla içimiz yanarken Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Kütahya, İzmir, Kocaeli, Marmaris, Kozan, Didim son olarak Bodrum Güvercinlik'e kadar gelindi. Bunlar sıcaklar yangınlar falan değil terör eylemleri. Gözümüzü dört açalım. Devlet yetkililerimiz önlemleri arttırmıştır ama bizim de çok dikkatli olup ve en ufak detaya dikkat etmemiz ve bilgi vermemiz gerekiyor. Bunlar bilinçli planlı eylemler ve ne yazık ki çok acı çok zor canlar insanlar hayvanlar evler barklar gelecekler yanıyor bitiyor…Durduralım inşallah Allah'ım sen koru…

AJDA PEKKAN: Çok üzgünüm Manavgat

TÜRKAN ŞORAY: Manavgat alev alev… Çok acı ! Çok çok üzücü…

HAKAN ALTUN: Türkiye yanıyor, insanlar ölüyor, içimiz yanıyor Allah aşkına bir şeyler yapın!

SEVİM EMRE: Ciğerlerimiz yanıyor... Nefes almakta zorlanıyorum Bu nasıl bir acımasızlık, bu nasıl vicdansızlık? Bir karıncayı incitmekten bir çiçeği koparmaktan çekinen ben ; çıldırma noktasındayım. Tüm canlılar yanıyor, insanlar ölüyor… Ağaç, çiçek, böcek, kuş… tabiat yok oluyor. Yaşam alanları yok oluyor. Nasıl kıyabiliyorsunuz, nasıl? Bence bunu yapanlar insan değil canavardır, katildir! Yazıklar olsun! Bu bir tesadüf olamaz aynı anda çıkan bu yangınlar planlı yapılmış bir katliamdır. Bu vahşeti yapanlar! Eğer siz insanım diyorsanız… Ben insan olduğumdan sizinle aynı havayı teneffüs etmekten utanıyorum. Yaradanın laneti üzerinizde olsun…

PINAR ALTUĞ: Ülkemin her yeri yangın yeri, ciğerlerimiz de öyle… Durdurulamayan yangın, kaybedilen canlar, yanan kül olan yuvalar! Sebep olanlar yatacak yeriniz yok! Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ailelerine sabır dilerim

FERHAT GÖÇER: Orman yangınlarına sebep olanların ocakları da yaktıkları ormana dönsün inşallah…

HANDE YENER: Didim, Marmaris, Kütahya, Bodrum. Her yeri yakıyorlar. Türkiye'yi yakıyorlar. Allah belanızı versin inşallah. Yangınları çıkaranlar bulunmalı, en ağır cezayla cezalandırılmalıdır.

MURAT BOZ: Çok üzgünüm. Umarım bu felaket en kısa zamanda kontrol altına alınır ve yaralar sarılır.

YONCA EVCİMİK: Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu yangınlar yürek parçalıyor. İçimiz yanıyor…

HADİSE: Ülkemizin birçok yerinden gelen orman yangını haberleri içimizi yakıyor. Umarım daha fazla zarar görmeden, bir an önce kontrol altına alınır. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun."

DENİZ SEKİ: Bu kadar ilimizde peş peşe çıkan yangınlar normal değil ve asla kabul edilemez!!! Yanan güzelim ağaçlar, hayvanlar, sönen kaç yuva maddi manevi hasar… Benim bu acıları izlemeye yüreğim yetmedi. Kızgınlığımı, kırgınlığımı anlatmaya kelimelerim yetmez. Çok üzgünüm, çok fazla üzgünüm…

DERYA ULUĞ: Manavgat, Adana, Osmaniye, Mersin, Marmaris, Kay-seri şimdi de Kocaeli… Ülke alev alev yanıyor. Allah oradaki herkesin yardımcısı olsun."