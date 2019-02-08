Son Dakika Haberleri: Ünlü İsimler Retrogaming Partisinde Buluştu

Ünlü İsimler Retrogaming Partisinde Buluştu

50 dakika önce

Sadece bu yıla özel olarak üretilen RedBull PAC-MAN ürününün tanıtıldığı retrogaming partisi dün gece gerçekleşti.

Ünlü İsimler Retrogaming Partisinde Buluştu, System.String[]
Sadece bu yıla özel olarak üretilen RedBull PAC-MAN ürününün tanıtıldığı retrogaming partisi dün gece gerçekleşti.

Başta PAC-MAN olmak üzere pek çok retro oyunun da tekrar deneyimlendiği partiye; Aslı Bekiroğlu, Anıl Altan, Tamer Yılmaz, Niyazi Erdoğan, Bedirhan Soral, Itır Esen, İlayda Akdoğan, Begüm Tank ve Gizem Barlak gibi pek çok sevilen isim katıldı. DJ kabininde yer alan Berk Büyükakın'ın müzikleri de katılımcıları hem eğlenceli hem de nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Arcade makineleri ve retro oyunlarla desteklenen nostaljik partiye yaklaşık 500 kişi katıldı. Katılımcılar, 80'ler ve 90'ların öne çıkan müzikleriyle eğlenirken, retro oyunları da yeniden deneyimleme şansı buldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:06 Kaynak: DHA

Niyazi Erdoğan, Tamer Yılmaz, Anıl Altan, Aslı Bekiroğlu, Güncel
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