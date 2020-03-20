Ünlü isimler sağlık çalışanlarını ayakta alkışladılar

Ünlü isimler de alkış anlarını sosyal medyadan şu mesajlarla paylaştı:
Funda Arar: Tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz.
Ayçin İnci: Tüm sağlık çalışanlarımız, tüm sağlık personelimiz ve elbette doktorlarımıza sonsuz teşekkürler.
Zafer Algöz: Saat 21.00. Tüm sağlık çalışanlarımıza alkışlarla teşekkür ediyoruz.
Esra Dermancıoğlu: Lütfen, lütfen, lütfen. Mecbur olmadıkça çıkmayın... 24 saat bizim için çalışan onca meleğe yardım edelim...
Sunay Akın: Bilgi üretilen ve yönetilen en büyük güçtür... Bu yolda cesur adımlar atan doktorlarımızın, hasta bakıcılarımızın, eczacılarımızın, hemşirelerimizin yanındayız...
Bülent Serttaş: Tüm sağlık çalışanlarımıza helal olsun.
Demet Akalın: Bugün binlerce sağlık emekçisi, canı pahasına görevi başında. Onlara gönül borcumuz var.
Özge Ulusoy: Canlarımız sağlıkçılarımız.
Onur Saylak: İyilik bulaşıcıdır!!!
Ziynet Sali: Sağlık çalışanlarımızı alkışladık.
Ata Demirer: Alkışlar sağlıkçılarımıza.
Filiz Akın: Tüm sağlıkla ilgili çalışanlara teşekkürlerimizle...