Ünlü İsimler Sandık Başında
11 dakika önce
Sanat camiasının ünlü isimleri, Mahalli İdareler Seçimleri için sandığa gitti.
Sanat camiasının ünlü isimleri, Mahalli İdareler Seçimleri için sandığa gitti. Oylarını kullanan Hadise, Ferhat Göçer, Esra Erol, gibi ünlü isimler fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Mahalli İdareler Seçimleri için Türkiye sandığa gitti. Vatandaşlık görevini yerine getiren sanat dünyasının ünlü isimleri de oy kullandıkları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü sanatçı Hadise'de oy kullanma fotoğrafını"oyver" etiketi ile paylaşırken, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanmaya giden Esra Erol da "ailece seçim sandığına gittik. Oyumuzu verdik" notu ile paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ömür Gedik,de oy kullanma fotoğrafını sosyal medya adresinden takipçileri ile paylaşarak"Oy oy oy. Ben tamam. Sizde durumlar nasıl? "notunu düştü. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:06 Kaynak: İHA
Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır
Son Dakika! Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Yeni Parti İddialarıyla Gündeme Gelen Abdullah Gül Oyunu Kullandı: Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Oyunu Kullandı