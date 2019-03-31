Son Dakika Haberleri: Ünlü İsimler Sandık Başında

Ünlü İsimler Sandık Başında

28 dakika önce

Ünlü isimler sandık başında Ünlü sunucu Esra Erol, oy kullanmaya eşi ve çocuklarıyla birlikte gitti Sandık başına geçen ünlüler oy kullandıkları o anları sosyal medyadan paylaştıİSTANBUL - Sanat camiasının ünlü isimleri, Mahalli İdareler Seçimleri için sandığa gitti.

Ünlü İsimler Sandık Başında, System.String[]
Ünlü isimler sandık başında
Ünlü sunucu Esra Erol, oy kullanmaya eşi ve çocuklarıyla birlikte gitti
Sandık başına geçen ünlüler oy kullandıkları o anları sosyal medyadan paylaştı

İSTANBUL - Sanat camiasının ünlü isimleri, Mahalli İdareler Seçimleri için sandığa gitti. Oylarını kullanan Hadise, Ferhat Göçer, Esra Erol, gibi ünlü isimler fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Mahalli İdareler Seçimleri için Türkiye sandığa gitti. Vatandaşlık görevini yerine getiren sanat dünyasının ünlü isimleri de oy kullandıkları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü sanatçı Hadise'de oy kullanma fotoğrafını"oyver" etiketi ile paylaşırken, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanmaya giden Esra Erol da "ailece seçim sandığına gittik.Oyumuzu verdik" notu ile paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ömür Gedik,de oy kullanma fotoğrafını sosyal medya adresinden takipçileri ile paylaşarak"Oy oy oy. Ben tamam.Sizde durumlar nasıl? "notunu düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Hadise, Esra Erol, Genel
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