Ünlü isimler sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı - Son Dakika

Kültür sanat camiasından ünlü isimler, sevenlerinin Kurban Bayramı'nı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tebrik ediyor.

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyadaki paylaşımında, "Sevdiklerinizle beraber hepinize nice güzel bayramlar dilerim." sözlerine yer verirken, Gülse Birsel de "Herkese iyi bayramlar ifindiiim. Seneye daha kalabalık, daha coşkulu, daha mutlu kutlamalar dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Murat Yıldırım da "Bütün sevdiklerinize gönülden sarıldığınız bir bayram olsun, sağlıkla kalın. İyi bayramlar. Eid mubarak." mesajıyla birlikte Faslı eşi Imane Elbani ile olan bir fotoğrafını paylaştı.

Şarkıcı Mustafa Sandal ise paylaşımını şöyle yaptı:

"Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun."

Oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan "Herkeşin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim." derken, şarkıcı Haluk Levent eski bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin bayram tebriği "Ramazan Bayramı tüm İslam alemine kutlu ve mutlu olsun. Allah çok bayramlar göstersin hepinize. Sağlık, huzur içinde, gönlünüzce.", oyuncu Cengiz Bozkurt'un da İstanbul fotoğrafı eşliğinde "Mutlu bayramlar İstanbul, mutlu bayramlar memleketim." şeklinde oldu.

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci "Her iki cihanda da mahcup olmamak duasıyla, hayırlı bayramlar dilerim efendim. Bayram, hayatımız için yeni ve güzel bir başlangıca vesile olur inşallah." derken, Bestami Yazgan "Yuvamızın, yurdumuzun ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun efendim..." mesajıyla birlikte "Bugün Bayram Sabahıdır" şiirini okuduğu bir video yayınladı.

Komedyen Ceyhun Yılmaz da sevenlerinin bayramını İstanbul fonuyla paylaştığı fotoğrafla tebrik ederken, aile fotoğrafını paylaşan Yavuz Seçkin, "Nes¸eli ve sagˆlıklı bayramlar diliyoruz tu¨m gu¨zel dostlara, bu¨yu¨klere, ku¨c¸u¨klere..." paylaşımında bulundu.

Ayrıca birçok isim daha farklı dijital platformlardan Ramazan Bayramı tebriklerini iletti. Ünlülerin, bayram tebrikleri şöyle:

" Yılmaz Erdoğan: "Yeniden kucaklaşacağımız bayramlara... İyi Bayramlar!"

Hülya Koçyiğit: "Bu mübarek Ramazan Bayramı'nın içinde bulunduğumuz şu günlere şifa getirmesini, tüm dünyaya huzur, sağlık, barış getirmesini, ulusumuzun birliğini ve beraberliğini pekiştirmesini temenni ediyorum. Sizlere sağlık, bolluk ve bereket içinde nice bayramlar diliyorum."

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu: "Ailelerinden uzakta vatan vazifesi yapanların ve herkesin bayramını tebrik ederim. Sıhhatle ve huzurla kucaklaşabileceğimiz nice bayramlara."

Yazar Yusuf Kaplan: "Bayramsız Ramazan, hüzün doluyor insan... Rahman, rahmetiyle yeryüzünü doldursun, hakkıyla yaşayacağımız bayramlara kavuştursun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun."

Yazar Kemal Sayar: "İçin azıcık da olsa sevinçle doluyorsa bayramdır o, bir daha hiç kopmamak için kısa süre ayrı kaldık madem, süsleyelim yüreğimizi bayram sevinciyle, içimizi sevdiklerimizle. Bayram-ı şerif mübarek olsun."

Komedyen Tolga Çevik: "Çok güzel bir bayram dilerim. Daha nice güzel bayramlar yaşayalım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim."

Şarkıcı Aykut Kuşkaya: "Hayırlı bayramlar olsun özü güzel, sözü güzel, gönlü güzel Türkiye. Sağlıkla sıhhatle ve huzurla, bayram gibi bayramlara olsun inşallah."

Oyuncu Vildan Atasever: "Bayramımız mübarek olsun. Samimiyetin mesafesizliği ile sevgi ile... Dokunmadan, göremeden ama muhabbetle geçen bir bayram olsun."

Yazar Ahmet Ümit: "Nefretin, öfkenin, lincin, ötekileştirmenin olmadığı, yeryüzünün sadece insanın değil bütün canlıların evi olduğu hakikatinin kavrandığı güzel, merhamet ve iyilik dolu bir hayat özlemiyle, herkesin bayramını kutlarım."