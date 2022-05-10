Ünlü isimler Wings for Life World Run'a destek verdi - Son Dakika
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Ünlü isimler Wings for Life World Run'a destek verdi

10.05.2022 15:46
Ünlü isimler Wings for Life World Run'a destek verdi

Dünya genelinde 161 bin 892 kişinin katıldığı Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağında Müge Boz, Caner Erdeniz, Pelin Altan, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Cemre Gümeli, Müjde Uzman, Ayşe Tolga gibi birçok ünlü isim "Koşamayanlar İçin Koştu".

Dünya genelinde 161 bin 892 kişinin katıldığı Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağında Müge Boz, Caner Erdeniz, Pelin Altan, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Cemre Gümeli, Müjde Uzman, Ayşe Tolga gibi birçok ünlü isim "Koşamayanlar İçin Koştu".

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022'da ünlü isimler de "Koşamayanlar İçin Koştu". 8 Mayıs tarihinde İzmir Kültürpark'tan başlayan Wings for Life World Run 2022'ye Müge Boz, Caner Erdeniz, Pelin Altan, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Cemre Gümeli, Müjde Uzman, Ayşe Tolga gibi birçok ünlü isim destek verdi.

(İHA)

Ünlü isimler Wings for Life World Run'a destek verdi
Ünlü isimler Wings for Life World Run'a destek verdi
Ünlü isimler Wings for Life World Run'a destek verdi
Ünlü isimler Wings for Life World Run'a destek verdi
Ünlü isimler Wings for Life World Run'a destek verdi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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