Son Dakika Haberleri: Ünlü İsimler Yeni Yıla Böyle Girdi

Ünlü İsimler Yeni Yıla Böyle Girdi

1 saat önce

Ünlü isimler yeni yıla girerken çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü İsimler Yeni Yıla Böyle Girdi, System.String[]
Ünlü isimler yeni yıla girerken çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Kimi ailesi ve arkadaşlarıyla kimi sahnede yeni yılı karşılayan ünlüler, fotoğrafların altında yeni yıla girdi.

Geride kalan 2018 yılının ardından sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok isim yeni yıl dileklerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kimi yeni yılı sahnede kimi ailesiyle birlikte kutlayan ünlü isimler o anları takipçileriyle paylaştı. Bazı ünlüler de aileleri ile süsledikleri çam ağacının yanında verdiği pozları paylaştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

Siyaset, Güncel
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