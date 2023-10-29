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Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet - Son Dakika

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

Son Güncelleme: 29.10.2023 10:17

29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet'in 100. yılı bu hafta sonu tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de, 29 Ekim'i ve Cumhuriyet'in 100. yaşını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla kutluyor.

Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesiyle Türk tarihinde yeni sayfa açılırken, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan cumhuriyetin 100. yılı, bu hafta sonu ülke genelinde birçok etkinlikle kutlanacak.

ÜNLÜ İSİMLERDEN 29 EKİM PAYLAŞIMLARI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en güzel mirası olan Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yaşını ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte ünlülerin Cumhuriyet Bayramı paylaşımı;

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!"

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

BURCU KARA

"Ah kalbim. Dün gece 3'e kadar bu fotoğraf için uyumadım. Eşim kusura bakmasın. Evlatlarım, sizleri de çok seviyorum ama tüm fotoğraflar bir tarafa, bu bir tarafa. Yalan da olsa çok güzel, hayal de olsa çok güzel. Cumhuriyetinizin 100'üncü yılında bu da bana bayram hediyesi olsun. Sizce nasıl olmuş?"

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

ATA DEMİRER

"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." M. Kemal Atatürk "

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

ARZUM ONAN

"İmkansız bir rüyaydı; gerçek oldu. Yaşasın Cumhuriyet."

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

SEDA ALKOR

"Cumhuriyetimizin 100. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizlere bu günleri yaşatmak için savaşan canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle saygıyla minnetle anıyoruz. Nice 100 yıllara Türkiyem."

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

GUPSE ÖZAY

"Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Kızım senin de ilk Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım."

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

AHMET KURAL

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Benim en büyük eserim dediği Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Hepimize kutlu ve mutlu olsun. Daha nice yüz yaşlara."

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

MELTEM CUMBUL

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

ACUN ILICALI

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Milletimize Cumhuriyet'i armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl dönümü kutlu olsun."

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

CEM YILMAZ

"Cumhuriyetimizi bize armağan eden büyük Atatürk,100.yılda da seni kalpten özlüyor, önünde saygıyla eğiliyorum. Çok yaşa cumhuriyetim."

Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet

Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları: Yaşasın Cumhuriyet - Son Dakika
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