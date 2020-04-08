Ünlü isimlerden "Evde kal" çağrısına güçlü destek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ünlü isimlerden 'Evde kal' çağrısına güçlü destek - Son Dakika

Ünlü isimlerden "Evde kal" çağrısına güçlü destek

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanat camiasının bazı ünlü isimleri, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar" sloganıyla başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Ünlü isimlerden

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanat camiasının bazı ünlü isimleri, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar" sloganıyla başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Evlerinde çektikleri videolarla desteklerini açıklayan isimler arasında sanatçı Fatih Erkoç, şarkıcı Yonca Evcimik, oyuncular Erdal Cindoruk, Tarık Papuççuoğlu ve Mihriban Er ile tiyatrocu Sezai Altekin de yer aldı. Ünlü isimler, genel olarak tavsiyelerde bulundu.

Yonca Evcimik, kaç gündür evde olduğunu hesaplayamadığını söyledi.

Evde ailesi ve köpekleriyle olmaktan keyif aldığını, bir yandan da salgın öncesi çektiği videoları montajlayıp sevenleriyle paylaştığını anlatan Evcimik, "Mümkün olduğunca kurallara uymaya çalışıyoruz. Elbet bugünler de geçecek. Moralimizi bozmayalım. Belki de bazı şeylerin farkına varmak için bunları yaşamamız gerekiyordu. Çok şükür iyiyiz. Herkese sağlık diliyorum." dedi.

"Kendinize, çevrenize, dünyanıza haksızlık etmeyin"

Oyuncu Erdal Cindoruk ise evde kalmanın hastanede yatmaktan çok daha iyi olduğunu ifade etti.

Hastanede bağlanan solunum cihazıyla yaşamaktansa kurallara uyup tedbirli davranmak gerektiğini dile getiren Cindoruk, şunları kaydetti:

"Allah korusun, hastalanmayalım, olmasın tabii böyle şeyler. En azından bu aralar, 'Sıkıldık, evde hapis kaldık.' gibi cümleler kurmayın. Evde sevdiklerinizle olmanın mutluluğunu yaşayın. Düşünsenize sevdikleriyle bir arada olamayanlar da var. Onları gözünüzün önüne getirin. Lütfen kendinize, çevrenize, dünyanıza haksızlık etmeyin. Süreç biraz uzasa da bunun arkasında güzel yarınlar var. En azından bunları hayal ederek, evde güzel şeyler yaparak, lütfen evde kalın."

Oyuncu Tarık Papuççuoğlu da duygusal bir fon müziği eşliğinde çektiği videoda, dünyanın bir illetin içinde olduğunu söyledi.

Kötü günlerin sabırla ve kurallara uyarak atlatılacağını vurgulayan Papuççuoğlu, "Alınan tedbirlere mutlaka riayet etmemiz lazım. 'Bana bir şey olmaz.' diye bu tedbirlere uymamazlık etmeyin. Size bir şey olmayabilir ama başka birine bulaştırabilirsiniz. Kurallara uyalım. Lütfen evde kalalım ve bu belayı da defedelim gitsin. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar normal ve sağlıklı günlerde görüşmek üzere." diye konuştu.

"Bir başkasının hayatını karartmayın"

Ünlü tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, Türk milletinin çok güçlü ve cesur olduğunu söyledi.

Tarihte de çok badireler atlatıldığına değinen Altekin, bu yüzden öz güvenin çok fazla geliştiğini belirtti.

Altekin, bu kez durumun başka olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Karşımızda çok sinsice ve hızlıca ilerleyen bir virüs var. Bulaşınca ilk zamanlarda kendini belli etmiyor ama belli ettiği zaman sizin için biraz geç oluyor. Yöneticiler birtakım kurallar, cezalar koydukları halde, hala birtakım yerlerde kalabalıklar halinde fütursuzca gezinip duruyoruz. Yapmayın. Bunu yaparsanız bizim için canını feda edercesine gece gündüz çalışan sağlık görevlilerimizin, sokaklarda düzeni sağlamak için dolaşan, hatta istediklerinizi kapınıza kadar getiren güvenlik görevlilerinin işini zorlaştırıyorsunuz. Evde sıkılmış olabilirsiniz, 'Çıkayım bir hava alayım artık, güneş yüzümü aydınlatsın.' diyebilirsiniz ama sizin yüzünüz aydınlanırken bir başkasının, hatta onun bütün ailesinin hayatını karartabilirsiniz. Onun için lütfen ama lütfen evden çıkmayın. Vatandaş olmanın ilk şartı, yurduna ve toplumuna karşı sorumlu olmaktır. Lütfen siz de sorumlu olun ve evinizde kalın."

Mihriban Er'den şarkılı mesaj

Oyuncu Mihriban Er de evinde yazdığı "Evde kal" isimli şarkısını çektiği kısa videoda seslendirerek, sevenlerine kendi sağlıkları için evde kalmaları çağrısında bulundu.

Sanatçı Fatih Erkoç ise zor günlerden geçtiklerini anlatarak, "Türkiye olarak yapmamız gereken en önemli şey evde kalmamız. Bu yüzden ben de herkesi evde kalmaya davet ediyorum. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:10 Kaynak: AA

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