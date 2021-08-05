Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan; daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle cezaevine giren ve 6 ay yattıktan sonra 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun, yine bir cinayet iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara'da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Ümitcan Uygun gözaltına alındı.
Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.
Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İncelenen görüntülerde Hankulu ile geceyi geçirdiği tespit edilen Ümitcan Uygun, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un ikinci kez kadın cinayetiyle gözaltına alınması Twitter'da gündem oldu. Adı Türkiye gündeminde ikinci sıraya yerleşen Uygun'a başta ünlü isimler olmak üzere on binlerce vatandaştan tepki yağmaya devam ediyor.*#*2720* *2764*#*
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Son Dakika › Magazin › Ünlü isimlerden, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve adalet sistemine sert eleştiri - Son Dakika Magazin