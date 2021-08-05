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Ünlü isimler mobilya fuarında orman yangınlarından dolayı üzüntülerini dile getirdi - Son Dakika

Ünlü isimler mobilya fuarında orman yangınlarından dolayı üzüntülerini dile getirdi

05.08.2021 09:16

Ünlü isimler mobilya fuarında orman yangınlarından dolayı üzüntülerini dile getirdi 17'nci Uluslararası Mobilya Fuarı'ndaki ünlü bir yatak firmasının standı ziyaret eden Nuri Alço, Faik Öztürk ve Nagihan Karadere gibi ünlü isimler orman yangınlarına duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ünlü isimler mobilya fuarında orman yangınlarından dolayı üzüntülerini dile getirdi

İSTANBUL - 17'nci Uluslararası Mobilya Fuarı'ndaki ünlü bir yatak firmasının standı ziyaret eden Nuri Alço, Faik Öztürk ve Nagihan Karadere gibi ünlü isimler orman yangınlarına duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Firma sahibi ise yangınların yaşandığı bölgeye 10 bin fidan bağışlayacaklarını açıkladı.

Yeşilköy'de CNREXPO 17'nci Uluslararası Mobilya Fuarı'nda, yüzlerce marka yerini aldı. Fuar'da yer alan firmalar arasında ünlü yatak firması da stant kurdu. Firmanın standını Nuri Alço, Faik Öztürk ve Nagihan Karadere gibi ünlü isimler ziyaret etti. Firma sahipleri Fikret Şen ve Sedat Şen ünlü isimlere standı gezdirdi.

Stantta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nuri Alço, son zamanlarda ülkemizin güney ve ege bölgelerinde meydana gelen yangınlarla ilgili konuşarak, "Biz dost ziyaretine geldik buraya. Burası ve sahibi olan 2 kardeş bizim için çok önemli bir firma. Buraya onlar için geldik. Gerçekten çok güzel ürünler yapıyorlar bizde onları ziyarette bulunuyoruz" dedi.

Fuarın önemiyle ilgili konuşan Firma sahibi Fikret Şen, "Ülkemiz açısından güzel bir fuar oldu. İnşallah ihracatımızı artıracak ürünler yapıyoruz. Yeni modellerimiz var. Türkiye'de ve dünyada ses getirmeye devam edeceğiz. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

"Benim evim yansa bu kadar üzülmem"

Yangınlardan dolayı üzüntüsünü dile getiren Faik Öztürk, "Her yerde dursaydı bu yangınlar benim evim yansaydı keşke. Dua etmekten başka ağlamaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Benim evim yansa bu kadar üzülmem. Benim torunum o yeşilliği o doğanın güzelliğini bir daha görebilecek mi. Onun için çok üzülüyorum. Hayat devam ediyor. Bu insanlar da bu işi yapıyorlar gecesini gündüzüne katıp. Her üründe alın teri var bu insanların onlara da güç vermek için onların da dünyada da daha iyi yerlere gelmesini sağlamak için buradayız. Burada ne kadar gülsek bile yangınlardan dolayı içim kan ağlıyor. Bir fırsatım olsa 5 dakikada koşup gideceğim. Milletimize de helal olsun desteklerinden dolayı. Safiye Hanımla da konuştum. O da Bodrum'da bir yere kadar gitmiş destek için ama görevliler tehlike olduğu için daha ileri gitmesine müsaade etmemişler. Elimize kalem kağıt alsak aynı şekilde resmini bile çizemezsiniz. Allah güç kuvvet versin. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

"Ülke bizim, biz sahip çıkacağız"

Ünlü isim Nagihan Karadere ise, "Ben inanıyorum ki devletimiz ve büyüklerimiz elinden ne geliyorsa yapıyordur. Biz kriz anını çok iyi yöneten bir milletiz en kritik süreçlerde dahi kenetlenip her şeyin altından kalktık bununda altından kalkacağımıza inanıyoruz. Yüreğimi orada ama bedenen buradayız. Böyle firmalarımıza da destek olmak zorundayız. Bu firmalarda da bir dünya insan evlerine ekmek götürüyor. Biz de bu süreci iyi yönetmeliyiz. Biz dostluk olarak buradayız. Böyle kaliteli yerli malını tüm dünyaya ve Türkiye'ye duyurabilmek için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"10 bin fidan bağış yapacağız, ülke bizim sahip çıkacağız"

Milano Yatak firması ortağı Sedat Şen, Orman yangınlarıyla ilgili ellerinden gelebilecek tüm desteği sağlayacaklarını ifade ederek, "Devletimiz zaten yapıyor. Biz uzaktayız ama yapabileceğimiz şeylerden birisi TEMA Vakfı'nın bağış kampanyasına bizde katılacağız ve 10 bin Fidan bağış yapmak istiyoruz. Ülke bizim biz sahip çıkacağız" diye konuştu.

Ünlü isimler mobilya fuarında orman yangınlarından dolayı üzüntülerini dile getirdi
Ünlü isimler mobilya fuarında orman yangınlarından dolayı üzüntülerini dile getirdi
Ünlü isimler mobilya fuarında orman yangınlarından dolayı üzüntülerini dile getirdi
Ünlü isimler mobilya fuarında orman yangınlarından dolayı üzüntülerini dile getirdi
Ünlü isimler mobilya fuarında orman yangınlarından dolayı üzüntülerini dile getirdi

Nagihan Karadere, DOST Partisi, Faik Öztürk, Nuri Alço, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü isimler mobilya fuarında orman yangınlarından dolayı üzüntülerini dile getirdi - Son Dakika


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