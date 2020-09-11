Ünlü isimlerden Yeni Malatyaspor'a destek

Ünlü isimler, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 2020-2021 sezonu için başarı dileğinde bulundu.

Sarı-siyahlı kulüpte başkan adaylığını açıklayan Ahmet Köse'nin yaptığı organizasyonda, Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, şarkıcı Ege, oyuncular Şafak Sezer ve Wilma Elles ile BKM oyuncularının arasında bulunduğu birçok ünlü isim, sarı-siyahlı takıma yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Videonun sonunda açıklamalarına yer verilen Ahmet Köse, "Dünya'da ve Türkiye'de yaşayan 3 milyondan fazla Malatyalı hemşehrimizin göz bebeği, tutkusu ve heyecanı olan Yeni Malatyaspor'umuza yeni sezonda yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.