Ünlü isimlerin Kar Havuzu'na hazırlık görüntüleri yayında - Son Dakika

Ünlü isimlerin Kar Havuzu'na hazırlık görüntüleri yayında

13.03.2021 10:44
Ünlü isimlerin Kar Havuzu'na hazırlık görüntüleri yayında, System.String[]

Kış sporlarıyla eğlencenin bir araya geldiği Red Bull Kar Havuzu 2021'e katılan ünlü isimlerin, kar havuzuna hazırlık görüntüleri yayınlandı.

Kış sporlarıyla eğlencenin bir araya geldiği Red Bull Kar Havuzu 2021'e katılan ünlü isimlerin, kar havuzuna hazırlık görüntüleri yayınlandı.

Red Bull Kar Havuzu 2021 filminin çekimleri 23 Şubat'ta Uludağ Kayak Merkezi'nde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve seyirci katılımı olmadan gerçekleşmişti. Ünlü isimlerin kendi yarattıkları özgün ve eğlenceli kostümlerle katıldığı yarışmada kıyasıya rekabet eden 6 ünlü ismin, kamera arkası görüntüleri de yayınlandı. Redbull.com/karhavuzuperdearkasi adresinde yayınlanan görüntüler yarışmacıların ne kadar eğlendiğini de gözler önüne serdi.

-10 DERECEDE HAVUZA ATLADILAR

Sunuculuğunu 'Var Böyle Tipler' içerikleriyle tanınan yaratıcı isim Kıvanç Talu'nun üstlendiği yarışmada, katılımcıların -10 derece havada buz gibi suyla dolu havuza atlamadan önce geçirdikleri ciddi hazırlık süreci de kameralara yansıdı. Yarışmacılar buz gibi soğuğu tam anlamıyla hissetmeden önce kendilerine birer tema seçti. Yaratıcılıklarını kullanan yarışmacılar eksi derecelere yakın soğukluktaki suya atlamak için tek parça yerine çok katmanlı kostümler oluşturdu.

Red Bull Kar Havuzu'nda snowboard ya da kayak ekipmanlarıyla 90 metrelik piste çıkan yarışmacılar rampadan havaya sıçrayarak 150 santimetre derinliğindeki havuza atladı. Cesur ve hızlı olmanın yanında dinamik ve atletik bir atlayış yapan yarışmacılar bir adım öne çıktı. Yarışmacılar arasında; Survivor'la tanınan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Youtuber Orkun Işıtmak, Youtuber Doğan Kabak, seyahat yazarı Kerimcan Akduman, e-spor dünyasının ünlü ismi Cantuğ 'UNLOST' Özsoy yer aldı. Sadece atlayışlarıyla değil kostümlerinin yaratıcılığıyla da değerlendirildiği yarışmada birinciliği, katılımcılar arasındaki tek kadın olan Nisa Bölükbaşı elde etti. İkinci isim Doğan Kabak, üçüncü isimse Orkun Işıtmak oldu.


Ünlü isimlerin Kar Havuzu'na hazırlık görüntüleri yayında

Kayak Merkezi, Redbull, Uludağ, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Ünlü isimlerin Kar Havuzu'na hazırlık görüntüleri yayında - Son Dakika Magazin


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