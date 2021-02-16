Ünlü isimlerin kar romantizmi! - Son Dakika

Ünlü isimlerin kar romantizmi!

16.02.2021 07:57
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NefesimPelin Karahan, eşi Bedri Güntay'la verdiği romantik pozu kalp emoji'siyle Instagram'da paylaştı.

Nefesim

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'la verdiği romantik pozu kalp emoji'siyle Instagram'da paylaştı. Güntay ise çocuklarıyla çektirdiği kareyi sayfasına ekledi, eşine aşkını da "Nefesim" sözüyle dile getirdi.

Burak'ın aşkları

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, pazar günü oğulları Karan'ı bahçeye çıkardı. Mavi tulumuyla çok şirin görünen Karan, karlar üzerinde oyunlar oynadı. Özçivit, bu kareyi "14 Şubat" etiketiyle paylaştı.

İlişkiye devam

İlişkilerini geçen ay noktalayan DJ Faruk Sabancı ve sunucu Dilay Kormaz'ın ayrılığı kısa sürdü. Barışan çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort Kartalkaya'da geçirdi.

Kar altında serenat

Mustafa Ceceli ve Selin İmer, 14 Şubat'ı Kemer Country Hotel'de kutladı. Ceceli gitarını eline aldı, karlar altında eşine "Öptüm Nefesinden" şarkısını söyledi.

Onları unutmayın

HAÇİKO Derneği'nin kurucusu Ömür Gedik, İstanbul'un kara teslim olduğu gün sokak hayvanları için yollardaydı. Kedi ve köpeklere mama dağıtan Gedik, takipçilerine yardım çağrısında bulundu: "Kapısının önüne, sokağına bir avuç mama ya da yemek koyanları görebilir miyim? Henüz yapmadıysanız hadi kalkın alın mutfaktan bir şeyler. Unutmayın hepsi küçük çocuk gibi çaresizliği, soğuğu ve korkuyu yaşıyor. Bol kalori sayesinde vücut ısılarını biraz olsun koruyacaklardır."

Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz

2018'de evlenen oyuncu Ali Sunal ve avukat Nazlı Kurbanzade, ilk çocukları Narin'i 2019 yılının ağustos ayında kucaklarına almıştı. Çift, kızlarıyla karda oynarken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken, ikinci bebek müjdesi de verdi: "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz."

Ünlü isimlerin kar romantizmi!

Bedri Güntay, Instagram, Kalp, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü isimlerin kar romantizmi! - Son Dakika Magazin


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