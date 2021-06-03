Ünlü isimlerin katıldığı partiyi polis bastı!

Şarkıcı İrem Derici, Cem Belevi, Derya Uluğ, Enis Arıkan, Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncuları Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve YouTuber Enes Batur önceki akşam Yeniköy'deki Kaşıbeyaz adlı mekanda bir arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.

Eğlenceli geçen gecede, şarkıcılar ve oyuncular pandemiye karşı alınan mekanların saat 21: 00'a kadar açık olması yasağına aldırış etmeden eğlendiler.

Basın mensuplarının kendilerini beklediklerini öğrenen isimler, mekanı arka kapıdan terk etmeye çalıştı.

Enes Batur, İrem Derici ve Derya Uluğ gibi isimler görüntü vermemek istese de başarılı olamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ünlü isimler ve partiye katılan yaklaşık 15 kişiye 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.

Mekan çıkışı konuşan İrem Derici, "Sıkıntı yok! Cezamızı öderiz. Bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saati biraz aştık ama cezasını çekeceğiz" dedi.

Ünlü isimler, mekandan saat 01: 30'da ayrıldı.